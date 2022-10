TILBAKE I NORGE: Torgeir Børven er inne i sin andre periode i Vålerenga. Sist han var i klubben ble han solgt utenlands. Det skjer nok neppe igjen, sier Børven selv, som mener han har kommet hjem for å bli.

Børvens Tyrkia-mareritt: Ble nektet operasjon av klubben

VALLE (VG) Etter snaue to år i tyrkisk fotball er Torgeir Børven (30) er tilbake i Norge og Vålerenga. Nå åpner han opp om oppholdet som endte på turbulent vis.

– Jeg trengte operasjon og ble nektet av klubben. Vi ble egentlig ikke enig om noe. Når man spiller og trener på 80 prosent blir det vanskelig å prestere i en liga som den tyrkiske, sier Børven til VG om det drøye året han hadde i tyrkiske Gaziantep.

Etter tre måneder under Åge Hareide i Rosenborg, dro Børven til Ankaragücü i Tyrkia. Der endte han på ti scoringer på 29 opptredener. Likevel endte det med nedrykk og en overgang til Gaziantep.

Der var det lite som stemte. Spissen fant ikke nettmaskene en eneste gang før han vendte tilbake til Norge tidligere i høst.

– Klubben ville ikke la meg operere uten å få noe tilbake. Det er en helt annen kynisme der ute, sier Børven som følte han ikke hadde noe annet valg enn å forlate klubben.

Operasjonen fikk han omsider gjennomført i mars i år. Opptreningen ble gjort i regi av Vålerengas fysiske apparat.

Fra 2012 til 2013 spilte Torgeir Børven 43 kamper og scoret 18 mål for Vålerenga. Selv forteller han at han er kommet tilbake til Norge for å bli. Hans nåværende kontrakt strekker seg ut 2024.

– Da jeg dro til Tyrkia sa jeg til agenten min at jeg ville ha maks tre år der før jeg ville hjem igjen. Man vet aldri hva som skjer i fremtiden, men det skal mye til for at jeg skal ut igjen. Det er viktig for meg å bidra og prestere. Ikke bare være med.

FLYR HØYT OM DAGEN: Vålerengas sesongstart var av det kritikkverdige slaget. Siden den gang har Dag-Eilev Fagermos menn snudd sesongen på imponerende vis.

Børven presterer «alltid» under Dag-Eilev Fagermo. Slik han gjorde gjennom to perioder i Odd og slik han har startet Vålerenga-karrieren. I 2019 ble han toppscorer i Eliteserien under Fagermos ledelse. Mot Strømsgodset sist helg satte Børven to baller i nettet.

– Det er selvsagt godt. Jeg tror det er trygt for begge to. Jeg vet hva jeg går til og han vet hva han får. Det gjør ting enklere, sier Børven, som har kommet inn i et Vålerenga-lag som virkelig er i flytsonen om dagen:

Ti seire på de siste tolv seriekampene gjør at Oslo-klubben for alvor har meldt seg på i medaljekampen i serieinnspurten.

I skrivende stund er det to poeng opp til Rosenborg på bronseplass, mens avstanden opp til Bodø/Glimt på 2.-plass er tre. Molde, som kan ta gullet allerede denne helgen, har en 15 poengs luke ned til fjorårets seriemester.