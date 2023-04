Kommentar

Mye mer enn et beist – derfor er Haaland unik

NÅDELØS: Erling Braut Haaland jubler etter sesongens 49. mål på 43 kamper, 4–1-scoringen mot Arsenal på onsdag.

Erling Braut Haaland omtales som beist og monster og bulldoser, men er så mye mer. Nå er han i ferd med å oppheve fotballens tyngdekraft.

195 centimeter svær og skremmende, en viking med flagrende hår og en aura som oser fryktløshet. Han vet hvor god han er og slik ser det ut. Den litt zlatanske utstrålingen virker gjennomtenkt, som en del av spillet hans: «Bare kom igjen, jeg vet at jeg er sterkere og raskere enn deg.»

Men Haaland er ikke unik fordi han er stor. Fotballen har hatt nok av beist, men offensive spillere som nærmer seg to meter har nesten uten unntak sine begrensninger langs bakken. De har svært sjelden hatt noe å gjøre på det aller øverste nivået.

Når det går fort på små flater, når farten blir stor og når de omringet av motstandere skal ha kontroll på så lange bein, stokker det seg.

Derfor har det vært nesten utenkelig at en spiss på 1,95 skal pekes ut som den aller beste spilleren i verden – inntil en ung mann fra Jæren dukket opp.

Wayne Rooney er blant dem som mener Haaland er verdens beste fotballspiller og lanserer ham som storfavoritten til å motta den neste Gullballen.

Får han rett, vil den norske kjempen skrive historie igjen ... som den suverent høyeste vinneren noen gang.

Usedvanlig mange av dem som har vært fotballens beste menn har ikke engang vært 1,80 høye. De har hatt lavt tyngdepunkt, ekstrem ballkontroll og lynkjappe bein.

Gullballen har vært delt ut siden 1956. Bare én av 66 vinnere har vært over 1,90 (1,91 høye Ruud Gullit i 1987).

59 prosent av vinnerne har vært under 1,80. Det hadde vært enda flere om ikke bare europeere kunne vinne frem til 1995. Pelé (1,73) og Maradona (1,65) hadde selvsagt fått en haug gullballer.

Hvis vi ser enda større på det – og tar med de tre beste i alle kåringene siden 1956 – er det bare ytterligere to utespillere som har vært over 1,90: Den italienske forsvarsspilleren Giacinto Fachetti (nummer to i 1965) og den nederlandske stopperkjempen Virgil van Dijk (nummer to i 2019).

Hvem kan sammenlignes med Haaland?

Knapt nok noen. I Norge har vi hatt John Carew som var like stor og sterk, men ikke i nærheten av å ha den samme avslutterteknikken. Tore André Flo var mer slepen, men ikke i nærheten av å ha Haalands kraft og avslutninger.

Zlatan Ibrahimovic er kanskje den som ligner mest, like høy, minst like atletisk, mye mer fintesterk og med stor fart over distanse. Svensken har kanskje vært en mer komplett spiller enn Haaland, fantastisk gjennom et par tiår, men foran mål er den norske superspissen enda mer ekstrem. Zlatan Ibrahimovic har for øvrig vært blant de tre beste i Gullballen-kåringene.

Der Zlatan gjerne ville ha ballen for å gjøre ting på egen hånd, vil Haaland ha tak i den for å få den inn i mål, med en gang.

Haaland har scoret 49 mål, 42 av dem har han satt inn på første berøring (syv straffer), 33 med venstrebeinet, ni med høyre og syv med hodet.

Selv om han hylles etter Arsenal-kampen fordi han var mer involvert i spillet, og det sikkert er noe han kan utvikle videre, er det foran mål Haaland har egenskaper fotballen ikke har sett maken til, størrelsen tatt i betraktning.

Hans evne til å være der sjansene dukker opp – og utnytte dem – gjør ham helt spesiell. Han har en avslutterfot som vitner om tekniske ferdigheter minst like viktige som å kunne drible tre spillere.

Det ser kanskje lett ut når Erling Braut Haaland styrer inn en ny scoring, men å gjøre det igjen og igjen, med så stor presisjon, i så voldsom fart, med så mye kraft og alt som skal stemme på tideler – det er knapt nok til å tro hvordan en så svær mann får det til.

Derfor er det heller ingen som har gjort det før ham.

RÅSTERK: Bernardo Silva ble slengt rundt av 22 centimeter større Erling Braut Haaland etter 3-0-målet i Champions League-møtet med Bayern München.

