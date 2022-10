REGJERENDE MESTERE: Frankrike er regjerende verdensmestere. De åpner Qatar-VM mot Australia 22. november.

Fotball-VM 2022 i Qatar: Kamper og sendeskjema

Vertslandet Qatar åpner mesterskapet mot Ecuador 20. november, og finalen spilles etter at det fjerde adventslyset er tent 18. desember. Her er en fullstendig oversikt over fotball-VM 2022 som går på NRK og TV 2 her i Norge.

Fotball-VM i Qatar i november og desember skal fordeles mellom NRK og TV 2, slik som også tidligere fotballmesterskap har blitt delt broderlig mellom kanalene.

Når starter fotball-VM 2022?

VM starter med Qatar mot Ecuador på Al Bayt Stadion 20. november, og finalen spilles på Lusail Stadion seks dager før julaften – 18. desember.

Mellom åpningskampen og finalen skal det spilles 62 kamper – se hele programmet lenger ned i artikkelen.

Er Norge med i fotball-VM?

Nei, Norge er ikke med i VM – Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard & co. kom på tredjeplass i sin kvalifiseringsgruppe bak Tyrkia og Nederland. Sverige er heller ikke med i VM. Danmark er kvalifisert til mesterskapet som det eneste nordiske landet.

Her er hele VM-programmet for fotball-VM 2022:

Hvem sender VM i Qatar?

TV-fordelingen kommer senere – men det er altså NRK og TV 2 som sender. VGTV kommer også til å ha studiosendinger med gjester og eksperter.

Både verdensmesterskapene i 2014 (Brasil) og 2018 (Russland), samt EM i 2016 (Frankrike) og 2020 (flere land) ble fordelt på lignende vis. I 2018 hadde for eksempel NRK både åpningskampen og finalen, mens TV 2 sendte begge semifinalene.

Qatar-VM er i utgangspunktet det siste mesterskapet som var en del av den opprinnelige tiårsavtalen mellom NRK og TV 2.

Til tross for at mesterskapet ikke er på sommeren vil det også være mulig å se kampene på storskjerm både på Kontraskjæret og Youngstorget i Oslo. Storskjermene vil være inne i store telt opplyser arrangøren på sin hjemmeside.

Både TV 2 og NRK har tidligere hatt studiosendinger fra Kontraskjæret.