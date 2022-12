DØD: Grant Wahl ble 48 år. I mane år har han arbeidet som sportsjournalist.

Sportsjournalist død i Qatar

Grant Wahl fikk mye oppmerksomhet da han ikke slapp inn på stadion i Qatar ikledd en regnbuefarget t-skjorte. Nå er den amerikanske journalisten død.

– Vi kan bekrefte dødsfallet til sportsjournalist Grant Wahl. Han døde i dag i Doha, Qatar, mens han dekte kvartfinalen mellom Argentina og Nederland, skriver NPR-reporter og kollega Russel Lewis på Twitter.

Også broren til Wahl har bekreftet dødsfallet.

Fotballnettstedet US Soccer deler sine kondolanser med journalistens familie og bekjente, og hyller hans engasjement for å tro på sportens kraft i å fremme menneskerettigheter.

– Jeg er så takknemlig for støtten fra min manns fotballfamilie og venner som har tatt kontakt i kveld. Jeg er i fullstendig sjokk, skriver Wahls kone, Celine Gounder, på Twitter.

Wahl var journalist og fotballanalytiker for CBS Sports, har skrevet for Sports Illustrated og vært reporter for Fox Sports. I 2009 ga han ut boken «The Beckham Experiment».

Stoppet med t-skjorte

Wahl fortalte i november at han stoppet da han forsøkte å gå inn på VM-stadioen i Qatar med en regnbue-t-skjorte, til støtte for LHBT-miljøet i et land der homofili er ulovlig.

Grant Wahl har en selv en bror som er homofil.

I en video i sosiale medier sørger broren over Wahls dødsfall. Han sier han er grunnen til at Wahl forsøkte å gå med en regnbuefarget t-skjorte i Qatar. Han stiller også spørsmålstegn ved brorens plutselige dødsfall.

Myndighetene i Qatar har ikke uttalt seg om hendelsen.