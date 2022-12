BLIR ASSISTENT: Eirik Mæland går fra hovedtrener i Kongsvinger til assistenttrener i Molde.

Mæland blir Molde-assistent: − Umulig å si nei

Det har vært knyttet spenning til Eirik Mælands neste destinasjon etter at tiden i Kongsvinger var over. Nå er det klart at Molde blir neste stoppested.

Det bekrefter Molde FK på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

– Det føles veldig godt. Molde er regjerende seriemestere, og har vært den beste klubben i Norge de ti siste årene. For meg er dette er kjempemulighet, og en mulighet det var umulig å si nei til. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Mæland.

33-åringen kommer fra hovedtreneransvaret i Kongsvinger, der han ledet klubben fra opprykk forrige sesong og helt til finalen i eliteseriekvalifiseringen i høst. Der ble det tap for Sandefjord, og siden har Vegard Hansen tatt over klubben fra de dype skoger.

Mæland reiser på sin side til Romsdalen, og skal prøve å viderebringe suksessen til de regjerende cup- og seriemesterne.

– Vi er kjempefornøyde med å få dette i boks. Det er Eirik vi har ønsket, og jobbet med i høst. Det var godt å få førstevalget på plass når vi skulle ha inn en ny mann til å hjelpe oss fremover mot neste år. Dette blir kanonbra, sier Molde-trener Erling Moe.