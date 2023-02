Kommentar

Skumlere enn sist for City

Manchester City er blitt en stormakt, men spørsmålene er mange om veien til dagens posisjon i engelsk fotball.

Spillereglene er annerledes når Manchester City nå står overfor nok en sak der fotballgiganten beskyldes for økonomisk doping.

«Dette er som om man får en femtilapp i bot for å kjøre i 150 kilometer i timen». Slik lød NTNU-professor Harry Arne Solbergs oppsummering av forrige «rettsrunde» mot den sjeike-eide klubben.

Den gangen var lettelsen stor hos City-fansen, etter at «Idrettens voldgiftsrett» (CAS) opphevet UEFAs avgjørelse om å kaste Manchester City ut av Champions League.

En bot for ikke å ha samarbeidet med etterforskerne var noe ganske annet enn det utfallet saken kunne ha fått.

Men siste ord er ikke sagt om pengebruk, regelverk og mulige følger av økonomiske disposisjoner.

Nå er Manchester City anklaget på ny, denne gangen av Premier League. Klubben er tiltalt for omfattende regelbrudd over mange år.

Noe er likt som forrige gang juristene barket sammen, men det er også sentrale forhold som er riktig så annerledes.

Den aktuelle saken kan fort vise seg å bli skumlere for Manchester City enn den forrige var. Det er det særlig to grunner til.

Mens mange Manchester City-tilhengere var mest opptatt av å hovere over utfallet i CAS, var det ikke like mye fokus på hvorfor det endte som det gjorde. En årsak til den milde dommen handlet om foreldelse av viktige spørsmål. Den foreldelsen var basert på frister UEFA opererer med.

Manchester City har håvet inn ligatitler, men etterforskes nå for regelbrudd av Premier League.

Denne saken dreier seg om Premier League, og da er det denne organisasjonens premisser som gjelder.

I den omfattende tiltalen mot Manchester City, som er et resultat av fire års etterforskning, inngår en påstand om over hundre brudd i et tidsspenn fra sesongen 2009/10 til 2017/18.

Blant de sentrale spørsmålene er hva klubben har og ikke har opplyst om egen økonomi, sett opp mot de faktiske forholdene. Både Financial Fair Play (FFP), regler for klubblisens og ligaens regler om lønnsomhet og bærekraft er i spill.

Saken er teknisk og komplisert, men noe av det viktigste går ut på om Manchester City har brutt reglene som setter grenser for hvordan en styrtrik eier kan blåse opp økonomien.

En balanse mellom inntekter og utgifter, der det er grenser for hvor store underskudd eieren kan dekke inn, er en bærebjelke i FFP.

Dokumenter som ble offentliggjort gjennom Football Leaks, publisert av et internasjonalt journalistsamarbeid som VG er en del av, dannet grunnlag for en serie kritiske spørsmål om hvordan Manchester City hadde blitt drevet.

Nå blir det interessant å se hvordan både denne og annen informasjon vil bli vurdert fremover.

Det som skjer nå, er at det settes ned en uavhengig kommisjon som skal avgjøre eventuelle følger for Manchester City.

Mulige sanksjoner spenner fra småting til utkastelse av Premier League.

Klubben sier selv at den er overrasket over tiltalen, og som i forrige runde vil naturlig nok noen av klodens skarpeste advokathjerner være i aksjon på Citys banehalvdel.

Men et annet punkt som kan gjøre denne runden med krevende for klubben, handler om at Premier League er en privat organisasjon.

Det betyr at en avgjørelse fra kommisjonen ikke vil kunne få en omkamp i Idrettens voldgiftsrett, der redningen fant sted forrige gang.

Trolig er det lenge til vi får en endelig konklusjon. Hvordan denne saken nå blir håndtert vil ikke bare være viktig for Manchester City, den vil også ha betydning for tillit og troverdighet til Premier League som sådan.

I milliardindustri som PL er det ekstremt viktig hvordan lover og regler blir overholdt, og hvordan det blir sanksjonert mot eventuelle brudd på spillereglene.

Manchester City vant den europeiske kampen mot fotballmyndighetene. Nå står omkampen i England.

Den matchen er det ikke gitt at det lyseblå jurist-teamet vinner like lett.