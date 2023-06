Bowen sende West Ham til himmels – tok sitt første europeiske trofé på 24 år

(Fiorentina – West Ham 1–2) I kampens siste minutt før fulltid ble Jarrod Bowen den store helten. West Ham sikret Conference League-tittelen i sin første europeiske finale siden 1999.

West Ham hadde ikke vært i en europeisk finale på 24 år – sist i 1999 – i UEFA Intertoto Cup. Den gang vant de 3–2 over den franske klubben Metz.

For Fiorentinas del var det enda lenger siden. I 1961 vant de cupvinnercupen etter 2–1-seier over skotske Rangers.

Dermed var det to lag som siklet etter et etterlengtet europeisk trofé.

I kampens siste spilleminutt sende Jarrod Bowen West Ham-fansen til himmels.

Med 2–1-seier sikret han London-lagets første trofé siden 1999.

Lagene slet med å komme til store muligheter i førsteomgang, og det nærmeste man var å se et mål på Eden Arena i Praha var et annullert mål for Fiorentina.

Etter litt over en halvtime oppsto det scener man ikke vil se på en fotballbane. Fiorentina-kaptein Cristiano Biraghi skulle ut å ta et hjørnespark da flere ølglass ble kastet på banen. Ett av de traff kapteinen i hodet, og han måtte få medisinsk hjelp og bandasje rundt hodet.

Annenomgang fortsatte i samme spor, og kampen lengtet etter en scoring.

Etter 62 minutter satt den endelig – og det var West Ham som kunne slippe den forløsende jubelen løs.

Etter en VAR-sjekk fikk London-laget straffe. Den banket Saïd Benrahma knallhardt i nettet.

Da tok kampen en brå vending. For fem minutter senere utlignet Fiorentina. Nicolas Gonzalez headet en lang ball inn i West Ham-boksen til Giacomo Bonaventura. Sistnevnte dro til på volley og ballen snek seg inn forbi Alphonse Areola.

I det 90. minutt avgjorde Bowen kampen med 2–1-scoringen.