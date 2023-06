FRA BLÅTT TIL RØDT: Alexis Mac Allister.

Bekreftet: Argentinsk verdensmester klar for Liverpool

Alexis Mac Allister blir Jürgen Klopps første sommersignering.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet de siste par dagene, og flere journalister meldte at overgangen var klar for flere dager siden.

Den 24 år gamle argentineren var en viktig brikke både for landslaget som vant VM i Qatar, og for Brighton som sikret Europacup-spill for første gang i klubbens historie.

Mac Allister noterte seg for 10 mål og to målgivende pasninger for Brighton forrige sesong.

For Argentina spile Mac Allister seks av syv kamper i VM, og noterte seg for ett mål og én målgivende pasning.

Liverpool endte som nummer fem i Premier League, plassen foran Brighton, forrige sesong. Det betyr at laget som vant Champions League i 2019 skal spille i Europaligaen neste sesong.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post