NYE SVERIGE: Robin Quaison (til venstre) har sendt Sverige i ledelsen, Kristoffer Olsson (i midten) startet angrepet og Ludwig Augustinsson slo innlegget. Quaison og Olsson imponerte da Sverige slo Romania 2–1. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Kommentar

VG-rapport fra Stockholm: Sverige har fått nye yndlinger

STOCKHOLM (VG) Nils Johan Semb reiste til Stockholm som Lars Lagerbäcks spion, men som han sa til VG før Sveriges møte med Romania: «Lars kan jo egentlig alt om svenskene».

Nå nettopp







Vel, vel, kanskje var det greit med en svipptur likevel.

Med Manchester Uniteds Victor Lindelöf og Sampdorias Albin Ekdal blant spillerne på forfallslisten, var det nye fjes som rappet showet.

Semb ville først la Lagerbäck ta del av sine funn, men reiser i hvert fall hjem med strek under tre navn: Kristoffer Olsson (23), Robin Quaison (25) og Filip Helander (25), de to førstnevnte får sikkert to streker også. Til sammen sto trioen med 17 landskamper, det kommer til å bli mange flere.

les også Svensk seier i generalprøven for Norge-møte

Olsson, fersk Krasnodar-proff, lekte seg som Myggen på midten, klok og driblesterk snirklet han seg gjennom de rumenske forsvarslinjene. Han var rett og slett en liten åpenbaring før pause, og har potensial til å bli en landslagsyndling. Olsson er sjelden svensk fotballvare, selv om han ble tatt bort i første halvdel av andre omgang.

Quaison, syv mål på 24 kamper for Mainz denne sesongen, var et overraskende spissvalg ved siden av Marcus Berg. De fleste trodde på Viktor Claesson, men han ble dratt ned på høyrekanten. Uredd, sterk i kroppen og god med ballen var Quaison skarp fra start, og på rett plass da ballen falt ned i beina hans etter en drøy halvtime.

1–0: Robin Quaison (til høyre bak keeper) har gitt Sverige ledelsen. Marcus Berg jubler til venstre. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Quaison var også nest siste svenske på ballen da Viktor Claesson bredsideskjøt inn 2–0 før pause, og suksessen er ekstra kjærkommen for svenskene siden veteranen Marcus Berg fremdeles kløner foran mål og nå har scoret én gang på sine 18 siste landskamper.

1,92 høye Filip Helander erstattet Uniteds Lindelöf ved siden av kapteinveteranen Andreas Granqvist. Helander er rolig med ballen og god i luften, men her har Semb gode ting å fortelle hjem. Det er ikke veldig stor fart i det svenske midtforsvaret, det er rom bak stopperne, Joshua King har muligheten til å bli en ekkel plageånd.

les også Nils Johan Sembs nye rolle: Lagerbäcks spion i Sverige

Romania var ikke veldig langt unna en utligning i sluttsekundene og den svenske 2–1-seieren høres kanskje ikke så skremmende ut. Men så det er understreket:

Romania er nummer 25 på FIFA-rankingen, 23 plasser foran Norge og laget var ubeseiret i 2018 (ti kamper), inkludert seire over Sverige (1–0) og Chile (3–2), og to ganger uavgjort mot Serbia i Nations League.

I løpet av 90 minutter på Friends Arena rakk rumenerne å vise at den antatte kampen om annenplassen bak Spania på ingen måte må sees på som en skandinavisk duell. Det kan bli skjebnesvangert.

START-ELLEVEREN: Disse EM-kval-åpnet for Sverige. Bak fra venstre Robin Olsen, Marcus Berg, Andreas Granqvist, Filip Helander, Robin Quaison og Kristoffer Olsson. Foran fra venstre Mikael Lustig, Viktor Claesson, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson og Emil Forsberg iends Arena. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010 Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Rumenerne slapp bare inn seks mål på de ti 2018-kampene, og så ganske trygge ut defensivt i en halvtime på Friends også, selv med noen tunge skadeforfall. Støttet av mange tusen landsmenn blant de 30.000 på tribunen lå rumenerne i et 4–2–3–1-system, lot seg aldri stresse med ballen bakover – og fremover var 10-eren Nicolae Stanciu periodevis strålende.

Da reduseringen kom og bortelaget trykket på, måtte landslagssjef Janne Andersson ta grep: Inn med grovarbeideren Gustav Svensson, ut med Emil Forsberg, som svarte Andersson med et iskaldt håndtrykk.

les også Sverige-kapteinen: – Vi er kanskje det beste LAGET i verden

Forholdet dem imellom har lenge vært omtalt som kjølig. Kanskje var det også et tegn på at Sverige er i endring, at landslagssjefen tok ut Leipzig-spilleren istedenfor ferske Kristoffer Olsson. Forsberg var den store stjernen før VM i fjor sommer, men har hatt en vanskelig og delvis skadeplaget sesong i Tyskland.

Han har ikke den samme posisjonen i landslaget lenger, men Forsberg var god før pause og innblandet i begge målene.

I STOCKHOLM: Trond Johannessen.

«Vi er verdens beste lag», antydet kaptein Andreas Granqvist før kampen, med trykk på lag. Det er vel å ta i, men i et par tiår har i hvert fall Sverige vært blant de aller seigeste når det er tid for kvalifisering. Siden 2000 har Sverige vært i tre av fem VM og samtlige fem EM.

Derfor er det et lag med trygghet og selvtillit som kommer til Ullevaal. Sverige har det i seg å gå videre til sluttspill, det er helt naturlig å klare det, mens det er ganske unaturlig for Norge.

Våre naboer kan disse kampene, får liksom alltid med seg de viktige poengene.

Det er ikke så spektakulært.

Det er bare svensk.

24.03.19 08:03