Solskjær om sesonginnspurten: – Det er ikke rettferdig

Det blir en heseblesende kamp om 3. og 4.-plassen som gir Champions League-spill. Før de avgjørende kampene sier Ole Gunnar Solskjær at Manchester United har fått utdelt de dårligste kortene.

– Jeg er åpenbart bekymret over at de har hatt 48 timer mer enn oss. Det er ikke rettferdig, sier Ole Gunnar Solskjær, og sikter til kampprogrammet som venter de neste ukene.

2019/20-sesongen skal avsluttes, og mye står på spill. Liverpool ble seriemestere for lenge siden, Manchester City har for lengst kapret 2.-plassen og vant i tillegg frem med sin anke i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Tøff kamp om CL

Chelsea, Leicester og Manchester United kjemper om 3. og 4.-plassen som gir Champions League-spill neste sesong.

De neste elleve dagene skal de røde djevlene i aksjon fire ganger:

I kveld, torsdag, tar Manchester United turen til London for å møte Crystal Palace. Deretter følger dette kampprogrammet:

Søndag 19. juli kl. 19: Manchester United – Chelsea (FA-cup)

Onsdag 22. juli kl. 19: Manchester United – West Ham (Premier League)

Søndag 26. juli kl. 17: Leicester – Manchester United (Premier League)

Chelsea var i aksjon tirsdag da de slo Norwich 1–0. Med andre ord får London-laget to ekstra dager hvile før møtet med Manchester United søndag.

– Vi snakket om å gjøre kampprogrammene rettferdige før vi satte i gang med restarten, men dette er selvfølgelig ikke rettferdig.

Solskjærs gutter kunne satt seg i en langt bedre posisjon før den hektiske sesongavslutningen, men seieren glapp seks minutter på overtid mot Southampton. Med seier i den kampen ville Manchester United ha vært på tredjeplass i Premier League, men slik gikk det ikke:

De kunne vært foran både Chelsea og Leicester – som begge gikk på store tap i helgen. Chelsea tapte 3–0 mot Sheffield United, mens Leicester totalkollapset mot Bournemouth.

Vanskelige kamper

Solskjær & co. har imidlertid fortsatt alt i egne hender. I siste serierunde møter de nettopp Leicester. Med andre ord kvalifiserer United seg til neste sesongs Champions League om de vinner sine resterende kamper.

– Vi har ikke akkurat fått utdelt de beste kortene for de neste to ukene. Men vi får sette opp pokerfjeset og spille kortene våre riktig, sier nordmannen, og legger til:

– De to neste ukene vil være hektiske, men samtidig er vi i veldig god fysisk form. Vi har ikke vært så godt trent på årevis, det er jeg sikker på. Vi har noen unge spillere som er bedre trent enn normalt og som vil restituere raskere.

I skrivende stund står Chelsea med 63 poeng etter 36 kamper, mens både Leicester og Manchester United har 59 poeng, men én kamp mindre spilt.

Torsdag kveld skal United som nevnt i aksjon mot Crystal Palace på Selhurst Park, mens Leicester skal møte Sheffield United hjemme på King Power Stadium.

Etter oppgjøret mot Sheffield United venter to tøffe kamper for Brendan Rodgers og hans Leicester. De skal avslutte sesongen mot Tottenham (b) og Manchester United (h). For Chelseas del venter Liverpool (b) og Wolves (h) i de to siste serierundene.

