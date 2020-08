TILBAKE? Martin Ødegaard skal være ønsket tilbake i Real Madrid. Her i aksjon mot nettopp «Los Blancos». I bakgrunnen ser vi Luka Modric. Foto: Heiko Junge

Veland om Ødegaard-rapportene: Troverdig, realistisk og historisk

Spanske medier er mer eller mindre samstemte tirsdag: Martin Ødegaard (21) spiller trolig for Real Madrid i 2020/21-sesongen. Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, mener timingen er ideell.

– Vanligvis kunne jeg forstått at det vil være en «gamble» å dra tilbake til Real Madrid, men i og med at kommende sesong blir som den blir, tror jeg det knapt finnes et bedre tidspunkt å gjøre det på, sier Petter Veland til VG.

Viasat-eksperten har brukt morgenen på å lese seg opp på hva spanske medier skriver om Martin Ødegaard.

– Det første jeg lurte på var, «oi, hva har skjedd?». Vinden har hele tiden blåst i retning av en ny sesong i San Sebastian ...

Første nordmann i A-stallen

Men slik blir det neppe. Bortimot samtlige spanske medier melder nemlig det samme: Ødegaard er ønsket tilbake i Real Madrid, og vil være et fullverdig medlem av Real Madrid-stallen den kommende sesongen.

Det er, ifølge Veland, både realistisk, troverdig og – hvis det stemmer – historisk:

– Med tanke på hvordan mediemekanismene i Spania fungerer, virker det både troverdig og realistisk ettersom alle melder det samme – samtidig. Og det er jo en historisk begivenhet. Den første nordmannen i A-stallen til verdens største fotballklubb. Nesten uansett hvordan det går vil Ødegaard, i norsk målestokk, være en suksess, sier Veland.

Ødegaard ble som kjent hentet til Real Madrid fra Strømsgodset i 2015. Han var da en Castilla-spiller (annetlaget til Real Madrid), men trente med A-laget, og fikk også La Liga-debuten da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo mot Getafe.

Dermed ble han tidenes yngste til å spille for Real Madrid i en seriekamp. Han fikk senere noen flere kamper i liga og cup, og var også med på Real Madrids treningsleirer om sommeren. Men dette blir helt annerledes.

– Det vil være et helt nytt kapittel i hans Real Madrid-karriere og i hans liv. Det er stor forskjell på å være en Castilla-spiller som får trene med A-laget og være med i en kamptropp i ny og ne, til å være et fullverdig medlem av laget. Nå vil han bli sett på lik linje med Toni Kroos og Luka Modric. Han får en fast plass i garderoben med et draktnummer mellom 1 og 25. Det er en historisk begivenhet, og det forteller historien om utviklingen han har hatt. Nå er han noen år eldre, han har utviklet seg og fått litt ballast, har fått enda mer selvtillit og kan ta litt større plass i garderoben, sier Veland.

Utfordrerposisjon

Viasat-eksperten påpeker imidlertid noe viktig: Ødegaard kommer tilbake som en utfordrer.

– Når man topper Real Madrid-midtbanen er det fortsatt Kroos, Casemiro og Modric. Men de har også Federico Valverde som har tatt store steg, som fort kan bli et førstevalg den kommende sesongen. Og så har de Isco, som kan bekle flere roller. James Rodríguez har neppe gode sjanser for å spille mye om han ikke selges, og så er det Dani Ceballos og Óscar Rodríguez som trolig selges videre.

Selv om Ødegaard må kjempe på trening og på kamp for minutter i Real Madrid-trøyen, er det gode muligheter. På grunn av det Veland var inne på i den første setningen helt øverst i denne saken:

Hvordan kommende sesong blir.

– Neste sesong er ideell med tanke på hvordan man må porsjonere krefter og fordele spilletid. Det skal spilles 38 seriekamper, det blir en fullverdig Copa del Rey, Champions League skal spilles. Og alt skal gjennomføres på mye mindre tid. Man skal også ta en tidligere ferie på grunn av neste års EM, så alt blir langt mer komprimert. Fellesnevner for all den sportslige planleggingen er at det blir en langt større belastning som må fordeles på flere.

EKSPERT: Petter Veland følger spansk fotball tett. Foto: Mattis Sandblad

Det trøblete kneet

Sånn sett er Ødegaard en forsterkning som ikke koster Real Madrid noe, ifølge Veland. Han trekker også frem at det kan bli mer spilletid dersom La Liga vedtar å beholde fem bytter. Foreløpig er det ikke avgjort om det blir tre eller fem bytter neste sesong.

– Og så må vi ikke glemme kneet til Ødegaard. Det er en viktig faktor. Hvordan er egentlig kneet? Han har vist to sider av seg selv denne sesongen. Om man ser svart/hvitt på det har en side vært veldig bra, den andre veldig dårlig.

– Uansett har Zinédine Zidane, som etter Champions League-exiten har hatt tid til møtevirksomhet og til å tenke på dette, bestemt seg for at Ødegaard kan være en spiller de har bruk for, sier Veland.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Martin Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, uten hell.

Publisert: 11.08.20 kl. 11:20

