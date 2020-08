Tromsø skaffet seg luke med sin syvende strake seier

(Åsane – Tromsø 0–1 og HamKam – KFUM Oslo 2–2) Seiersferden til Tromsø fortsetter i OBOS-ligaen, og dermed fortsetter den nordnorske dominansen på de to øverste nivåene i norsk fotball. Samtidig ga HamKam igjen fra seg en ledelse og står uten seier etter de syv første kampene.

Tromsø hadde vunnet seks av seks kamper før mandagens kamp borte mot Åsane. Der stanget de lenge mot hjemmelaget, men i det 89. minutt fikk serielederen hull på byllen. Sakarias Opsahl satte ballen i mål fra et hjørnespark og dermed kunne «Gutan» juble for sin syvende strake seier.

Målet kom noe heldig etter at Opsahl mer eller mindre ble truffet i ryggen like foran mål.

– Det var veldig deilig å få de tre poengene. Vi har startet utrolig bra nå, så det var viktig å få i den, sier Opsahl til Eurosport etter kampen.

– Selv når det har buttet litt mot, som i forrige kamp, så stod vi i det. Det er en veldig bra vinnermentalitet i laget, sier han videre.

Tromsø har med seieren fått en luke på seks poeng ned til Ranheim, som tapte 2–1 borte mot Sandnes Ulf i mandagens runde.

Tromsø er også godt på vei til å utfordre seiersrekken som Bodø/Glimt startet med i Eliteserien. Laget fra Bodø vant de ti første kampene og har også de en seks poengs ledelse til lag nummer to.

Det er spesielt defensivt Tromsø har imponert, med kun tre baklengsmål på de syv første kampene.

JUBEL: Tromsø-spillerne jubler etter at Sakarias Opsahl satte inn kampens eneste scoring. Foto: Marit Hommedal

les også Nordnorsk dominans: Forbildene er Eggen og Liverpool

Etter å ha tapt åtte poeng på overtid i de første seks kampene stod HamKam utrolig nok med kun ett poeng i OBOS-ligaen før den syvende serierunden.

Der så det ut til hamarsingene for en gangs skyld skulle holde ut gjennom hele kampen.

Marcus Pedersen satte inn 1–0 fra straffemerket etter elleve minutter, før Tobias Svendsen doblet etter 24 minutters spill. De vonde minnene fra sesonginnledningen kom nok frem for HamKam-supporterne da Olav Øby satte inn reduseringen åtte minutter ut i andre omgang.

Samme mann utlignet ti minutter før slutt og dermed ligger seiersløse HamKam fremdeles på bunnen av tabellen, med kun to poeng på de første syv kampene.

– Står igjen med en uggen og dårlig følelse etter at kampen er ferdig. Nå er vi helt sist og det blir jo en kamp for å overleve der nede. Vi får ta det at vi er der, og så får vi bygge videre. Vi tapte i hvert fall ikke på slutten og får ta med oss det poenget vi fikk, sier Marcus Pedersen til Eurosport etter kampen.

Runden ferdigspilles med Lillestrøm – Sogndal i morgen.

Runde syv i OBOS-ligaen Grorud – Ullensaker/Kisa 3–1 HamKam – KFUM Oslo 2–2 Kongsvinger – Øygarden 1–1 Raufoss – Strømmen 1–1 Sandnes Ulf – Ranheim 2–1 Stjørdals-Blink – Jerv 2–2 Åsane – Tromsø 0–1 Vis mer

