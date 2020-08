«GODE VENNER»: Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær møtes mandag som trenere for henholdsvis FC København og Manchester United. Foto: NTB Scanpix

Solbakken før Solskjær-møtet: – En fordel for oss at det er bare én kamp

Ståle Solbakken mener at det er en stor fordel for FC København å møte Manchester United i bare én kamp på nøytral grunn - og uten tilskuere.

Den norske FC København-sjefen er samtidig klar på at Manchester United har vært det beste laget i Premier League etter gjenåpningen.

– Vi skal møte det beste Premier League-laget etter corona-pausen og har blant annet sett hvordan de slo LASK 5–0 med et B-lag. Så uansett hvem de stiller med, så har vi naturligvis stor respekt, sier Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

FC København og Manchester United møtes i Köln mandag for å avgjøre hvilket lag som skal gå til semifinalen i Europa League. Det er bare én kamp.

– Det er en fordel for oss at det avgjøres over én kamp på nøytral grunn og uten tilskuere, enn om vi skulle møte dem både ute og hjemme, sier Solbakken.

Han mener at det gir litt EM/VM-følelse å spille på nøytral grunn - og der han ikke vet hvor lenge de blir i Tyskland. FC København drar til Köln søndag og møter Manchester United mandag kl. 21.00.

– Vi er nødt til å spille tett på det perfekte i alle henseende. Men det gjelder blant annet om at vi ikke må miste ballen på områder av banen der de kan kontre, fordi de har så mange hurtige spillere. Og så skal vi naturligvis være bunnsolide i alle faser av spillet, sier Ståle Solbakken.

Han gleder seg til å møte tidligere landslagskollega Ole Gunnar Solskjær.

– Vi er ikke nære venner, men gode venner, sier Solbakken til FCKs hjemmeside.

– Han arbeider rolig, og jeg tror det er begynnelsen på et langsiktig prosjekt, som går i den riktige retningen. Han kjenner United ut og inn, og jeg gleder meg selvfølgelig til å se ham igjen. Jeg tror vi på mange måter har det samme synet på spillet, og det er også likheter i spillestilene, men selvfølgelig også forskjeller, som det er på alle lag.

Publisert: 09.08.20 kl. 16:15

