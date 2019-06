I SPANIA: Martin Ødegaard, pappa Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme på plass på flyplassen i San Sebastian. Foto: Javi Colmenero, Noticias de Gipuzkoa

Her er Martin Ødegaard på besøk hos Real Sociedad

Her er bildet som viser at Martin Ødegaard (20) var i San Sebastian på besøk hos Real Sociedad fredag.

Bildene publiseres i dag i San Sebastian-avisen Noticias de Gipuzkoa.

Da Ødegaard-ryktene dukket opp dro Noticias de Gipuzkoas fotograf til hjemmebanen Anoeta, som er under ombygning. Der ventet de på utsiden i lang tid, før det til slutt kom en bil med mørke ruter.

Fotografen skjønte at sportsdirektør Roberto Olabe var i bilen og fulgte etter. Bilen kjørte til flyplassen i Bilbao, Loiu, snaut ti mil unna, og ut kom Martin Ødegaard, faren Hans Erik og agenten Bjørn Tore Kvarme.

Kvarme spilte for Sociedad på begynnelsen av 2000-tallet, og klubben er kjent for å ha gode forbindelser med Real Madrid, som eier Ødegaard. Han gjorde det sist sesong sterkt på utlån til Vitesse i Nederland.

Olabe ble værende i bilen, trolig for å unngå å bli avbildet med Ødegaard. Den norske landslagsmannen skal ha vært i møte med Olabe, trener Imanol Alguacil og president Jokin Aperribay. Aperribay er god venn med Real Madrid-president Florentino Pérez.

Dette har Martin Ødegaard selv svart VG om fremtiden:

Roberto Olabe var også sportsdirektør da Kvarme spilte for Sociedad, og nesten ble ligamester i 2002/03. Han ga seg som sportsdirektør i 2006, kom tilbake i 2017, sluttet like etter, men kom tilbake for tredje gang i 2018. Real Sociedad ble sist sesong nummer ni i La Liga.

Bjørn Tore Kvarme har ikke svart på VGs henvendelse i saken.

TV 2 og Sky Deutschland meldte torsdag at Ødegaard var i Tyskland for å se på forholdene i Leverkusen.

– Han er en interessant spiller for oss, sier Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes til Bild. Han kan være erstatteren til landslagsspilleren Julian Brandt, som går til Dortmund.

Bild skriver også at Real Madrid helst ikke vil selge Ødegaard og derfor har avvist et tilbud fra Ajax på 20 millioner euro.

Den spanske journalisten Marco Antonio Sande skriver på Twitter at Real Madrid vil la Ødegaard velge mellom de to klubbene (Real Sociedad og Bayer Leverkusen).

Petter Veland – norsk ekspert på spansk fotball i Viasat skriver på Twitter:

– Det er gode journalister (@MarcoASande og @oierfano) som rapporterer, så Real Sociedad (og Bayer Leverkusen)-linken er reell. Ødegaard har ikke bestemt seg og det er ikke noe som er ferdigforhandlet. Madrid ønsker leieavtale. Vil ikke miste rettigheter ved ev. salg med klausul.

Publisert: 22.06.19 kl. 09:16 Oppdatert: 22.06.19 kl. 09:41