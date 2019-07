VURDERER FREMTIDEN: Tore Reginiussen deler tankene sine om tiden som kommer i et møte med VG på RBKs klubbhus, også kjent som «Brakka». Foto: Joachim Baardsen/VG

Reginiussen har bedt RBK avvente ny kontrakt

TRONDHEIM (VG) Tore Reginiussen (33) kan ha så lite som fem og en halv måned igjen av karrieren. RBK-stopperen vil avgjøre om han legger opp eller ikke innen kort tid.

Reginiussen forteller til VG at han har gitt Rosenborg-ledelsen beskjed om at de foreløpig ikke trenger å komme med et nytt kontraktsforslag til ham. 33-åringens nåværende avtale utløper etter sesongen.

– Jeg har satt det litt på vent selv. Jeg har sagt at jeg ikke helt har avgjort fremtiden min etter det, om jeg skal fortsette eller om jeg skal gi meg. Det blir tatt en avgjørelse om ikke så lenge, sier Reginiussen til VG.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye opplyser at det er mer eller mindre opp til Reginiussen selv om han vil ha en ny avtale i Rosenborg.

– Tore er en klubb-bauta, både på og utenfor banen. Han stiller høye krav til seg selv og er en rollemodell i profesjonalitet. Han er en som ofrer seg og går foran når det blir tøft. En eventuell ny kontrakt vil i stor grad bli opp til ham – og kroppen, som tross alt har fått mye juling, skriver Bjørnebye i en tekstmelding til VG.

KRIGER: Sist sesong jublet Reginiussen for scoring mot Brann, med bandasjert hode. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Blir fysioterapeut

Reginiussen har klart for seg hva han vil gjøre når karrieren er over. Da skal altaværingen fortsatt bo i Trondheim sammen med kona Lene og deres to barn, Dennis (6) og Casper (3).

Men i stedet for å spille fotball, skal Reginiussen jobbe som fysioterapeut. Han er nå i ferd med å gjøre seg ferdig med studieår nummer to.

– Det er litt utfordrende å kombinere det, med tanke på at det er obligatorisk oppmøte. Men den alternative ruten er allerede staket ut. Det er også noe som gjør at den dagen jeg føler det er på tide, så gir jeg meg med fotball og går over til det, forteller Reginiussen.

– Ønsker du å jobbe innenfor fotball eller på klinikk som fysioterapeut?

– Helt sikkert begge deler. Jeg ser for meg at jeg kanskje tar et lite avbrekk fra fotballen. Det er noe med at jeg har vært 15 år i «gamet», hvor du er borte hver helg, sommerferiene er korte og alt det der. Jeg har jo to unger. Å kunne følge dem mer opp og få mer tid med dem, gjør at jeg nok vil gjøre noe annet en periode. Så tipper jeg at lysten kommer såpass sterkt tilbake en gang at jeg kanskje havner tilbake i miljøet igjen.

– Nyter å være skadefri

Reginiussen har tidligere i karrieren vært gjennom perioder med store skadeproblemer. De tre siste sesongene har forsvarsspilleren derimot vært disponibel stort sett hver match for RBK-trenerne. Av de 74 siste eliteseriekampene, har Reginiussen startet 67.

I 2019 har nordlendingen i tillegg vært på banen i samtlige minutter for RBK på Norges øverste nivå.

– Jeg nyter å være skadefri. Det gjør noe med motivasjonen. Selv om vi har hatt en tøff vår, syns jeg det er fryktelig morsomt med fotball, forteller Reginiussen, før han fortsetter.

– Men jeg er jo i voksen alder. Tidligere i karrieren har jeg også hatt en del trøbbel med skader. Er man skadet og ikke spiller i denne alderen her, er det ikke sånn at jeg skal klamre meg til fotballkarrieren.

– Men mange vil nok si at du er like god nå som du noen gang har vært?

– Altså, det føles egentlig veldig bra. Kroppen er bra. Det taler i favør å spille litt til. Så er det sånn at den dagen du merker at motivasjonen ikke helt er der, da er det på tide å gi seg.

Han har en fortid i Alta, Tromsø, tyske Schalke 04, italienske Lecce og danske OB. Reginiussen har også representert Norge 26 ganger.

Onsdag klokken 19.00 spiller 33-åringen igjen når Rosenborg møter nordirske Linfield til 1. runde av sommerens Champions League-kvalifisering.

