Brann-angriper Marengo ferdig i klubben etter «katastrofe»-år

BERGEN (VG) Ludcinio Marengo (27) beskriver det siste året som et helvete. Nå er det klart at nederlenderen forlater Brann ved utgangen av juni.

Marengo forklarer at det ble tydelig for ham for et par uker siden at Brann ikke ville forlenge kontrakten hans, som det nå bare er 17 dager igjen av.

Brann kjøpte Marengo fra nederlandske ADO Den Haag for to år siden. Etter å ha tidvis fått vist sine tekniske, offensive ferdigheter ble kantspilleren kneskadet forrige sommer. Det har spolert resten av Brann-karrieren.

– Det har vært et helvete. Det var en lang skade. Jeg har ikke spilt noen kamper, bare i cupen og på annetlaget. Det har vært en katastrofe, forteller Marengo til VG etter onsdagens økt på treningsfeltet ved Brann Stadion.

Lei seg

Marengo hadde naturlig nok håpet at Brann-karrieren skulle bli annerledes. Selv om han ønsket et nytt kontraktsforslag fra klubben, som VG har fått bekreftet ikke kommer, skjønner han hvorfor det har uteblitt.

– Det er todelt. Jeg har vært lenge skadet, så jeg forstår klubben litt. Men nå er jeg klar igjen, og jeg syns at jeg er en av de beste spillerne i troppen. Men, som jeg sa, jeg har hatt en langvarig skade, sier Marengo.

– Hvordan blir det å forlate Brann?

– Det var ikke på denne måten jeg håpet å gjør det på, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å jobbe hardt. Jeg har vært uheldig. Jeg har allerede noen klubber i Holland (som er interessert), men jeg foretrekker utlandet. Agenten min er travel med det. Jeg fokuserer på å komme tilbake. Jeg er fortsatt i Brann. Her er det en god stall. Det er en fin klubb.

– For jævlig

Når Marengo reiser fra Bergen, forlater nederlenderen blant andre landsmann Vito Wormgoor.

Det syns Brann-kapteinen er trist.

– Dessverre kommer han til å dra. Han har vært veldig uheldig med skader. Når han er 100 prosent, mener jeg han kan tilføre laget noe ekstra. Det er veldig synd for oss. For ham er det for jævlig. Men det er det det er. Det er fotball. Nå må vi klare oss uten ham. Vi trenger sånne folk som kan åpne kamper, men han har vært veldig uheldig, sier Wormgoor til VG.

Publisert: 13.06.19 kl. 14:50