SCORING: Matthijs de Ligt jubler etter scoring (1–1) mot England i torsdagens semifinale i Nations League. Nederland vant 3–1. Foto: HUGO DELGADO / LUSA

Ajax-stjernen kan vrake både United og Liverpool

Ettertraktede Matthijs de Ligt (19) kan komme til å spille en hovedrolle i søndagens Nations League-finale. Snart får vi også vite hvilken klubb han ender i.

Kompisen Frenkie de Jong (21) er for lengst klar for Barcelona. Men de Ligt, som scoret i semifinalen mot England torsdag, er fortsatt jaktet av mange av Europas største klubber.

Radio Montecarlo mener å vite at Barcelona og Paris Saint-Germain er de to eneste klubben som fortsatt er med i kampen om den nederlandske juvelen, melder Marca.

ESPN på sin side skriver at de har kilder på at Paris Saint-Germain nå er favoritter til å sikre seg de Ligt – takket være den nygamle sportsdirektøren Leonardo, som jobber intenst med saken.

Hvis dette er riktig, kan det bety at de Ligt vraker både Manchester United og Liverpool – som begge skal være interessert i nederlenderen.

For Liverpool kunne det ha blitt en drøm å ha de Ligt sammen med landsmannen Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt uttalte seg i vår positivt om både Liverpool som klubb og om å spille sammen med van Dijk.

De Ligt og hans agent, omdiskuterte Mino Raiola sies å være overbevist om at PSG ville være bra for karrieren, etter som han er garantert spilletid – samtidig som klubben fra den franske hovedstaden er i stand til å imøtekomme de økonomiske kravene.

Manchester City og Juventus har også blitt nevnt blant dem som jager de Ligt, men mye tyder på at disse er helt ute av bilde.

Frenkie de Jong sa en pressekonferanse denne uken at han gjerne ser kompisen i Barcelona:

– Selvfølgelig ville jeg gjerne se at han kommer til Barcelona, men vi får se hva som skjer. Det er hans avgjørelse. Men jeg håper det blir Barca.

– Jeg har ingen innflytelse på hans valg. Det er det Matthijs og hans familie som avgjør.

Matthijs de Ligt og hans lagkamerater får en tøff oppgave i Nations League-finalen når Portugal er motstander. Cristiano Ronaldo viste at formen er der da han scoret hat trick i vertenes semifinalekamp mot Sveits.

– Vi har sjansen til å vinne trofeet søndag. Målet er å klare det, sa Nederlands midtbanespiller Donny van de Beek etter semifinaleseieren over England torsdag.

Publisert: 09.06.19 kl. 08:24

