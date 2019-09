SPENNENDE LAG: Norges 11 utvalgte mot Sverige. Bak fra venstre: Rune Almenning Jarstein, Joshua King, Markus Henriksen, Sander Berge, Tore Reginiussen og Haitam Aleesami. Foran fra venstre: Ole Selnæs, Martin Ødegaard, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit og Stefan Johansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Regnestykket som får Norge direkte til EM

STOCKHOLM (VG) Med tre uavgjorte kamper, har Norge satt seg i en svært vanskelig situasjon med fire kamper igjen å spille. Alt som ikke har gått Norges vei så langt MÅ gå Norges vei i oktober og november hvis det skal bli direkte EM-plass 2020.

Stillingen nå: Spania 18, Sverige 11, Romania 10 og Norge 9.

Norges første av de gjenstående fire kampene, er mot Spania på Ullevaal 12. oktober. Det er klart den er mulig å vinne, og dermed «få tilbake» noen av de poengene Norge har rotet bort i kvalifiseringen så langt. Men realismen sier at det blir tap, spanjolene er for gode. Uavgjort er selvsagt også mulig, men størst muligheter er det for at Lars Lagerbäck får sitt første tap på Ullevaal, mot Spania.

Sverige møter Malta borte og Romania møter Færøyene borte. Begge bør vinne. Og dermed ser tabellen slik ut etter 7/10 runder:

Spania 21, Sverige 14, Romania 13 og Norge 9.

I utgangspunktet ser det da håpløst ut.

Men så kommer nøkkelrunden, runde åtte, som spilles 15. oktober.

Her møter Norge Romania i Bucuresti, mens Sverige tar imot Spania. Her må det bli borteseier i begge kampene, hvis dette regnestykket skal gå opp, og det er selvsagt ikke urealistisk med norsk seier i Bucuresti og spansk seier i Stockholm.

Da ser tabellen slik ut etter 8/10 runder:

Spania 24, Sverige 14, Romania 13 og Norge 12.

I november spilles de to gjenstående kampene. Norge har Færøyene hjemme 15. november og Malta borte 18. november. Her må det, selvsagt, bli to seirer.

Romania møter Sverige i Bucuresti 15. november, og dette er en nøkkelkamp, som Romania må vinne for at mitt regnestykke skal gå opp.

Da ser tabellen slik ut før den siste runden:

Spania 27, Romania 16, Norge 15 og Sverige 14.

Romania har Spania borte i sin siste kamp, 18. november, mens Sverige møter Færøyene hjemme - og Norge altså Malta borte. Spanjolene kan gjøre rent bord med seier, og gjør de det så blir slutt-tabellen sånn:

Spania 30, Norge 18, Sverige 17 og Romania 16.

Det er et drøyt regnestykke, men heller ikke helt usannsynlig. Men det er avhengig av at Spania vinner alle kampene, at Norge vinner sine tre gjenstående etter Spania - og at Romania slår Sverige.

Martin Ødegaard storspilte mot Sverige

Etter 1–1 på Friends Arena søndag, var det enkelt å tenke på at Norge måtte vinne. Og nok en uavgjort (den tredje) har gjort veien videre langt vanskeligere.

Men nå få vi i hvert fall to spennende måneder med landslagsfotball (trolig), hvis da ikke Norge dummer seg ut i oktober, sånn at kampene mot de svake nasjonene Færøyene og Malta ikke betyr stort annet enn en profesjonell gjennomføring.

Mot Sverige ble det vist mye bra. Lars Lagerbäck har et spennende mannskap, med mange gode, unge spillere. Det mangler fortsatt litt på at dette skal være godt nok til en direkte VM-plass, kan ting tyde på, men samtidig: Norge har en semifinale i mars som reserve-løsning.

Spørsmålet er om Serbia (som det kan se ut som at det blir) på Ullevaal i mars kan være minst like vanskelig som det regnestykket jeg har satt opp i denne kommentaren.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 10.09.19 kl. 08:23







