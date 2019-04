IMPONERT: André Bergdølmo, her fra en kamp sommeren 2013, gleder seg over Ajax’ semifinale i Champions League. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

André Bergdølmos hjertesukk etter Ajax-triumfen: – Jeg har gitt opp

(Juventus - Ajax 1–2, 2–3 sammenlagt) André Bergdølmo (47) sier det er mulig for norske lag å kopiere gamleklubben Ajax’ suksess, men mener norsk fotball ikke er interessert i å lære av nederlenderne.



– Kanskje vi i Norge skal se litt mer på hva de gjør der nede. Det er detaljer som er forskjellen, og det er så mange detaljer at jeg egentlig ikke orker å nevne alle. Det er ingen grunn til at Ajax skal klare det, og ikke vi i Norge, sier Bergdølmo til VG et kvarter etter at Ajax sendte Juventus ut av Champions League .

I 2015 gikk Molde videre i Europa League på bekostning av Ajax. Det samme gjorde Rosenborg i august 2017. Halvannet år senere er Ajax blitt et av Europas fire beste lag.

Hvordan Ajax har klart det må vi i Norge spørre oss om, spør Bergdølmo, som var proff i Dortmund og Ajax, flere ganger.

– Vi i Norge er ikke i nærheten. Vi er ikke interessert nok i hva de gjør. Jeg har gitt opp. Ingen av mine forsøk har blitt hørt, hevder Bergdølmo.

– Jeg får mye «likes» av journalister og andre, men ingen fotballfolk er interessert i det jeg prøver å få frem. Vi sitter ikke med fasiten i Norge.

Kultur

Også Ole Gunnar Solskjær, Manchester United-manager, fikk med seg Ajax-seieren etter å ha blitt utklasset mot Barcelona.

– Vi slo dem faktisk ut av gruppespillet i Europa League med Molde. Det viser hvor langt de har kommet, sa Solskjær.

For to år siden var Bergdølmo ute i Dagbladet med budskapet om at norske spillere trengte bedre fotballforståelse.

AVGJØRELSEN: Matthijs De Ligt feirer målet som sendte Ajax til semifinale. Foto: Mark Kerton

Selv om det var en dødball som avgjorde for Ajax mot Juventus, hadde årets Champions League-askeladd mange livsfarlige angrep etter kombinasjonspill.

– Det er slik de spiller. Det er slik de har trent siden de er syv år. Kulturen er så sterk og god at de holder fast ved denne stilen. Spillerne som kommer til Ajax er så godt speidet og passer inn i kulturen, og kulturen sitter også så sterkt fra før at de kommer inn i den, mener Bergdølmo, som nå jobber som konsulent og muskelterapeut.

– Uredde

Han har trent Lillestrøms juniorlag og Kongsvingers A-lag etter spillerkarrieren.

– Ajax er uredde. Det er ungdommelig pågangsmot som tar dem videre. Det er helt nydelig. De vil vinne Champions League på samme måte som i 1995, fortsetter den gamle backen.

– Hvordan spiller laget nå sammenlignet med da du var der (2000–2003)?

– Mye er veldig, veldig likt. Det har gått gjennom bestandig. De spiller på riktig fot, kjører kontringer og finner rom. Det er måten de må gjøre det på, svarer Bergdølmo.

– Slå hvem som helst

Ajax møter Manchester City eller Tottenham i semifinalen.

– Når de slår Juventus og Real Madrid, kan de slå hvem som helst. Men jeg kan ikke si at de vinner, men det er utrolig gøy at deres tanker og måte å gjøre det på lykkes.

Den tidligere landslagsspilleren tror flere Ajax-spillere vil bli solgt til sommeren, men legger til at Amsterdam-klubben hele tiden er i et generasjonsskifte.

– Matthijs De Ligt viser at han har det lille ekstra. Han blir solgt. Ingen tvil, sier Bergdølmo om matchvinneren i Torino.

