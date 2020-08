Åge Hareide ble kalt «uspiselig» av Rune Bratseth – nå smiler de på Brakka

TRONDHEIM (VG) Åge Hareide (66) kalte sin forrige RBK-periode for «et kort ekteskap og en rask skilsmisse». Nå er stridsøksen begravet og Hareide er gjenforent med «ekskona».

Det var nemlig ikke mye som tydet på at Åge Hareide skulle bli Rosenborg-trener igjen da forhenværende RBK-direktør Rune Bratseth skjelte ut Hareide på direkten i Beograd i november 2003.

Men tirsdag ettermiddag sto han der som RBK-sjef igjen. Hareides smil lyste opp da VG spurte ham om hendelsen.

– Det gikk vel rundt tre måneder, så ringte han og ba meg om bacalao-oppskriften min. Jeg lagde bacalao til både administrasjonen og andre på huset, og han likte den godt. Så jeg tror ikke jeg var uspiselig lenge, lo Hareide.

Ordlyden var ganske tøff da Hareide ifølge Bratseth «vinglet» mellom å forbli RBK-trener eller å ta over det norske landslaget.

På direktesendt TV kalte Bratseth situasjonen for en «parodi» og sa at Hareide hadde «blitt uspiselig for omgivelsene». I dag flirer Rune Bratseth (59) av både hendelsen og Hareides bacalao-utsagn.

– Den fikk jeg mye tidligere, og den er kanongod. Helt suveren. Hvor tidlig var dette da? Det må da vel være veldig tidlig etter den episoden, jeg elsker bacalaoen til Åge, ler Bratseth når VG ringer.

– Vi var i tottene på hverandre i et kvarter, og det var vel det. Vi har temperament begge to og det varte ikke lenge. Vi har hatt et kjempeforhold til hverandre, vi, forsikrer Bratseth, som nå er styremedlem i klubben.

Humøret til Åge Hareide var på plass helt fra han rullet inn på parkeringsplassen utenfor Brakka i sin Volvo XC60.

En gjeng litt småsvette journalister flokket seg rundt bilen idet Hareide rullet ned vinduet i ren Harry Redknapp-stil, før han steg ut iført solbriller som beskyttet ham mot den stekende formiddagssolen.

Der fortalte han at han skulle reise tilbake hjem til Molde tirsdag kveld, før han «kommer tilbake neste uke».

– Da starter jeg, sa Hareide, som offisielt tar over Rosenborg etter Stabæk-kampen 30. august.

I første omgang har Hareide signert en avtale som strekker seg ut 2021. Med 14 poengs luke opp til Bodø/Glimt skal det godt gjøres å kjempe om seriegullet allerede denne sesongen, men 66-åringen vet hva som kreves av en Rosenborg-trener når han ble spurt om spill i Europa.

– Vi må starte med å bli seriemester. Vi kommer ikke til Champions League om vi ikke blir seriemester, og målsettingen må være å komme tilbake dit, sier Hareide.

Sportssjef Mikael Dorsin og Ivar Koteng så ut som to sportsfiskere som nettopp hadde satt ny kilorekord på villaks da de presenterte 66-åringen. Og interessen var stor rundt storfisken Åge Hareide.

– Det er litt trøkk rundt Rosenborg, og det vises jo på oppmøtet her i dag. Den erfaringen han har tror vi er viktig, og han kan å vinne som også er viktig, sier Koteng til VG.

Det var i hvert fall ingen tvil om at det ikke var noe ondt blod mellom Hareide og Rosenborg, som virket svært optimistiske når det gjelder klubbens fremtidsutsikter.

– Det er forskjell på det å være sint på noen og skuffet over at jeg forlot klubben. Og det har jeg sagt mye om i ettertid. Det var nok årsaken til det utsagnet der, og ikke noe annet. Vi har alltid vært gode kompiser, sier Hareide.

Det sier Bratseth seg enig i.

– Der og da var det mye, men vi har en lang historie sammen. Det er knapt et komma i historien.

– Blir det feiring med bacalao nå da?

– Han er verdensmester på å lage bacalao, så det blir garantert et spørsmål om det. Vi håper jo han slår til med dette, flirer Bratseth.

Publisert: 19.08.20 kl. 06:09

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

