ESPN: Hevder Guardiola og Messi har snakket sammen

Lionel Messi (33) har kunngjort et ønske om å forlate Barcelona – og både ESPN og The Athletic skriver om en mulig gjenforening med manager Pep Guardiola i pengestinne Manchester City.

ESPN hevder at Messi og gamletreneren i Barcelona snakket sammen på telefon etter at Barcelona ble feid ut av årets Champions League av mesterne fra Bayern, mens The Athletic skriver at de har kilder på at argentineren er interessert i en overgang til Manchester City.

Spørsmålet er om Messi kan hentes til Manchester uten at City bryter med Financial Fair Play-reglene. Nylig ble den engelske Premier League-toeren frikjent i Idrettens voldgiftsdomstol for nettopp dette. Da sto Champions League-plassen i fare etter at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) hadde ettergått og straffet City, men klubbens anke til CAS endret utfallet.

Tidligere denne uken – før Messis overgangsønske ble kjent tirsdag kveld av spanske medier – har ESPN meldt at Citys økonomer har sett på nettopp muligheten for å hente Messi, uten å komme i konflikt med økonomirestriksjonene til UEFA (Det europeiske fotballforbundet).

Mulig overgangssum: 7 milliarder

Men hva en eventuell Messi-overgang vil koste, og hvordan det vil gå til, virker foreløpig uoversiktlig:

Barcelona skal ha signalisert at de ikke vil selge ham til «markedspris», der alderen og den gjenstående kontraktstiden på bare ett år, vil normalt sett være faktorer som kan trekke prisen ned – selv i Lionel Messis tilfelle.

Men hvis Barcelona ikke går i forhandlinger ved bud, må 33-åringens utkjøpsklausul bli trigget. Den er rapportert på å være vanvittige 700 millioner euro, altså over syv milliarder norske kroner. Det vil i så fall gjøre Messi til tidenes dyreste fotballspiller med flere milliarders margin. Hans tidligere angrepskamerat Neymar gikk for drøyt to milliarder fra Barcelona til PSG sommeren 2017

Samtidig skriver journalisten Guillem Balague, som har skrevet biografi om Messi, i sin spalte for BBC at argentineren mener å ha en åpning i kontrakten for å forlate Barcelona vederlagsfritt. Isåfall måtte han ha utnyttet denne klausulen 10. juni, men på grunn av at coronapandemien utsatte hele fotballsesongen, mener Messis representanter at det er naturlig at også denne fristen forlenges. Barcelona skal se motsatt på det.

Så til det som heller akkurat ikke blir en løsning på lavbudsjett: Megastjernens lønn. Tyske Spiegel rapporterte i 2018 – på bakgrunn av dokumentlekkasjen Football Leaks – at Messi passerte over 100 millioner euro i inntekt per sesong, i lønn, bonuser og markedsrettigheter.

Linken mellom Messi og Manchester City kommer naturlig av at han hadde Pep Guardiola som trener i Barcelona fra 2008 til 2012. I den perioden vant Barcelona blant annet to Champions League-titler og tre ligagull, og Messi ble kåret til verdens beste spiller gjennom å vinne Ballon d’Or (Gullballen) fire ganger.

Også i direktørapparatet har Manchester City tidligere Barcelona-ledere i Txiki Begiristain og Ferran Soriano. Begiristain ble konfrontert med Messi-interesse allerede i 2017, men den gangen påsto sportsdirektøren at det var «umulig» å hente Lionel Messi fra Barcelona.

