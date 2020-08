Keepertabbe hjalp Molde videre

(Celje-Molde 1–2) Moldes Champions League-drøm lever videre - takket være en tidlig julegave fra Celjes keeper.

Mens Molde brente store sjanser i den andre kvalifiseringskampen, var det nemlig en gavepakke som sendte laget på vinnersporet igjen.

«Skuddet» fra Etzaz Hussain i det 57. minutt var verken spesielt hardt eller farlig, men Celje-keeper Matjaz Rozman rotet ballen i eget mål. Det var fryktelig klønete, og tabben sendte Molde inn i kampen igjen med utligningen.

Mot det slovenske mesterlaget hadde Molde plenty av sjanser til å avgjøre. Den aller største muligheten hadde Erling Knudtzon rett før pause. Upresset skjøt han himmelhøyt over fra kort hold da han skulle avslutte på bakerste stolpe.

Noen minutter tidligere traff Magnus Wolff Eikrem tverrligger på et frispark fra vel 20 meter.

Molde jaget en utligning etter at Celje-kaptein Mitja Lotric fikk starte og avslutte et angrep før han sendte slovenerne i føringen i det 38. minutt. Kapteinen fikk gjøre som han ville i store deler av omgangen, og var et konstant uromoment for Molde-forsvaret.

I 78. minutt var Molde til å kjenne igjen med perfekt angrepsfotball på den siste tredelen. Magnus Wolff Eikrem åpnet forsvaret med en genial pasning til Kristoffer Haugen som allerede var på løp. Backen serverte Leke James som sendte Molde i føringen. Scoringen var av den enkle sorten, forarbeidet var alt annet enn enkelt.

– Overbevisende var det ikke, men det viktigste var å gå videre. Molde gjør det de må, fastslår VG-ekspert Bernt Hulsker.

Mandag får Molde vite hvem som blir motstander i 3. kvalifiseringsrunde.

