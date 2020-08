RBK-KLAR: Åge Hareide skal være enige med Rosenborg ifølge Adresseavisen og NRK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

NRK og Adressa: Åge Hareide blir RBK-trener

Ifølge opplysninger både NRK og Adresseavisen sitter på presenteres Åge Hareide (66) som ny Rosenborg-trener tirsdag.

For tretten dager siden bekreftet Åge Hareide at han og Rosenborg hadde avtalt et nytt møte i løpet av august.

– Vi har avtalt et møte for å snakke litt, og se hvordan det vil være med kneet. Jeg må være i stand til å være på feltet. Jeg håper vi kan komme nærmere svaret om 14 dagers tid, sa Hareide til VG den gang.

Mandag melder blant annet NRK og Adresseavisen at Hareide er enige med klubben.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, ønsker ikke å kommentere saken.

21. juli var det «full forvirring» om Hareide hadde sagt nei til Rosenborg eller ikke. Klubben hevdet 66-åringen hadde takket nei, mens Hareide selv sa det aldri var noe konkret tilbud.

Men Hareide sa allerede da til VG at han var åpen for mer dialog med Trondheimsklubben.

Trenerveteranen har nylig vært gjennom en kneoperasjon og har derfor selv sagt at det ikke har vært aktuelt å trene noe lag.

Hareide har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Publisert: 17.08.20 kl. 15:51 Oppdatert: 17.08.20 kl. 16:06

