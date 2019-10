GLISTER: Med scoring i semien mot Ranheim, bidro Kristian Thorstvedt til at Viking er klar for cupfinale i Oslo 8. desember. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Thorstvedt vil realisere skrekkscenario for RBK

STAVANGER (VG) Hvis finaleklare Viking vinner cupen, kan Rosenborg miste kvalikplassen til Europa neste sesong. I tillegg til en sportslig smell, vil det kunne bety 50–60 millioner i tapte inntekter for trønderne.

Siden 1990 har Rosenborg spilt en form for europacup hvert eneste år bortsett fra i 2006/2007-sesongen. 2020 kan dermed bli den andre gangen på 30 år at trønderne ikke engang spiller minst kvalik.

For det er slik at fire norske lag får muligheten til å kvalifisere seg til Europa-spill neste år. Det er i utgangspunktet de tre beste i Eliteserien inneværende sesong og cupmesterne. Hvis NM-vinneren også er blant ligaens tre beste lag, vil nummer fire i Eliteserien få sjansen.

Dermed er nåværende ligafirer Rosenborg mest sannsynlig avhengig av at et av to utfall inntreffer for at de skal få en av de norske inngangsbillettene til Europa-spill i 2020:

1. Ligatreer Odd vinner cupen. Odd møter FK Haugesund til semifinale torsdag kveld. Deretter venter eventuelt Viking i finalen. Samtidig må ikke Rosenborg bli dårligere enn nummer fire i Eliteserien.

2. RBK må gå forbi ligatreer Odd på tabellen i løpet av de fire siste eliteseriekampene (to poeng skiller nå).

MYE PÅ SPILL: RBK-trener Eirik Horneland har en jobb å gjøre med Rosenborg for å forhindre at trønderne mister muligheten til å spille i Europa neste sesong. Foto: DANIEL KASAP, EPA

Viking jakter Europa

Onsdag feiret Viking 3–0-seieren over Ranheim med over 15.000 tilskuere på SR-Bank Arena. Kristian Thorstvedt (20) satte inn siddisenes første scoring etter bare åtte minutter.

Da kampen var over, var 20-åringen klar over RBKs mulige skrekkscenario - og han håper at Viking vinner cupfinalen slik at det kan bli en realitet.

– Det er kult å stikke kjepper i hjulene til Rosenborg. Absolutt. Så får vi håpe vi tar dem igjen på tabellen også. Det hadde vært ekstra gøy, sier Thorstvedt til VG i dette intervjuet:

– Klubben er klar for det

Viking er foreløpig nummer fem i Eliteserien – fire poeng bak Rosenborg på tabellen. Lagene møtes i Stavanger i nest siste serierunde. Det bidrar til at kampen om fjerdeplassen lever og at Thorstvedt øyner muligheten til å passere trønderne før sesongen er over.

Da vil RBKs Europa-håp være fullstendig over. Trener Eirik Hornelands mannskap er altså nødt til å bli minimum nummer fire i Eliteserien for å ha en sjanse.

les også Viking-sjefen tok av etter cuptriumfen: - Utrolig stort

Overfor VG er Thorstvedt tydelig på at europacupspill er noe som vil passe Viking i 2020.

– Jeg føler absolutt at klubben er klar for det. Vi har vist i år at vi er et godt lag med masse gode spillere. Det er absolutt et mål vi har, sier midtbanespilleren som har vært en åpenbaring i sitt første år i Eliteserien med åtte mål så langt denne sesongen.

Mot Ranheim satte Thorstvedt i tillegg inn sin tredje NM-scoring.

– Nå er vi i cupfinalen. Det er surrealistisk. Det var nesten ingen som hadde trodd det før sesongen. Å få gjøre det med dette laget og disse lagkompisene her, er utrolig stort, sier Thorstvedt.

Se og hør Viking-trener Bjarne Berntsen feire NM-finale her:

Tripic ser mot Europa

Thorstvedt gliste i pressesonen lenge etter semifinaletriumfen var blitt en realitet. Det gjorde også målscorer Ylldren Ibrahimaj (23) og kaptein Zlatko Tripic (26).

Begge er klar over at en NM-seier på Ullevaal stadion 8. desember kan bety europacupspill i 2020.

– Det er selvfølgelig noe du tenker på. En ting er å vinne en tittel og kunne skrive historie. Det var noe vi gjorde i fjor, og noe jeg har lyst til å gjøre igjen i år. En annen ting er at jeg har jeg lyst til å spille i Europa. Det hadde vært kult å ha fått europeisk motstand på SR-Bank Arena, sier Tripic til VG.

– Det er en veldig fin mulighet til å kvalifisere seg til Europa, men vi vet også at det er en vanskelig kamp igjen. Vi skal bare nyte øyeblikket og gi hundre prosent, sier Ibrahimaj til VG om den kommende cupfinalen.

Motstanderen blir klar når Odd møter FK Haugesund torsdag kveld. Avspark i Skien er klokken 20.00. Vinner FK Haugesund den matchen, er Rosenborg nødt til å bli blant Eliteseriens tre beste lag for å ha Europa-håpet i live.

– Drømmen om å vinne cupen og komme til Europa er stor, har Viking-trener Bjarne Berntsen sagt til VG.

Sist gang Stavanger-laget spilte europacup-kamp, var i kvaliken til den daværende «UEFA-cupen» i 2008. Forrige gruppespill var i samme turnering - for 14 år siden.

