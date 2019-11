Meldingen Sir Alex sender til Giggs før hver kamp

Ryan Giggs skal tirsdag ut i sin viktigste kamp som Wales-sjef til nå. De må vinne over Ungarn for å sikre EM-spill til sommeren. Giggs har Sir Alex Ferguson i ryggen.

Manchester United-legendene har ikke hatt spesiell kontakt før Ungarn-kampen. Derimot avslører Giggs - ifølge Walesonline - at de har regelmessig kontakt. Som foran Aserbajdsjan-kampen sist lørdag, da Wales vant 2–0.

– Han ønsket meg lykke til her om dagen, som han alltid gjør, sier Giggs.

Tre lag kjemper om den ene ledige plassen bak Kroatia foran siste kamp: Wales, Ungarn og Slovakia. Og for alle handler det om at seier er det eneste som gjelder.

* Slovakia vinner trolig over Aserbajdsjan i sin siste kamp.

* Slovakia har innbyrdes fordel over Ungarn. Det betyr at Ungarn trolig må vinne over Wales for å være sikker på å komme til EM.

* Wales går til EM om de vinner.

Ryan Giggs tok utrolige 13 Premier League-titler sammen med Ferguson. Men han har aldri klart å føre sitt Wales til et sluttspill. Nå kan han komme til å klare det - som landslagssjef.

– Det handler ikke om meg. Det handler om landet som helhet, sier Giggs.

Dagens store Wales-stjerne, Gareth Bale, drømmer også om å oppleve et sluttspill. Før kampen mot Ungarn tirsdag kveld har Wales-supporterne fått ny tekst til sin tradisjonelle «Viva Gareth Bale»-sang: «Wales. Golf. Real Madrid». Det er nettsiden Walesonline som melder også dette. Vi iler til med å forklare bakgrunnen:

I sin spalte for den spanske avisen AS skrev tidligere Real Madrid-spiller Predrag Mijatovic følgende før EM-perioden:

– Han tenker først på Wales, så golf, og etter det Real Madrid.

Dette har vakt så stor oppsikt at Wales-tilhengerne brukte dette som tekst da de i 2–0-seieren over Aserbajdsjan sist uke sang sin tradisjonelle hyllest til Wales’ stjernespiller.

GAMLE VENNER: Sir Alex Ferguson (t.v.) og Ryan Giggs fotografert i april 2019 i forbindelse med United-Barcelona. Med ryggen til: Henke Larsson. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Og Bale selv innrømmer ifølge Walesonline:

– Jeg synes det er litt moro.

Bakgrunnen for Mijatovics kommentar var at Gareth Bale ikke spilte en eneste kamp for Real Madrid mellom EM-periodene i oktober og november. Mens han har spilt alle landskampene (riktignok bare en time mot Aserbajdsjan sist lørdag).

– Jeg hørte at de sang det, særlig etter at jeg ble byttet ut og satt på benken, fortalte Bale etterpå. Lagkameratene koste seg over det.

* Alt på spill i det som er en ekte vinn-eller-forsvinn-kamp. Begge lag må vinne for å være sikret EM-billett, og dersom det blir uavgjort, så kryper fort Slovakia foran dem begge (dersom de slår gruppejumbo Aserbajdsjan hjemme).

* Det motsatte oppgjøret endte 1-0 til Ungarn, men siden den gang har formpilen pekt feil vei for bortelaget og gitt tap, tap, tap, seier, tap.

* Wales har samtidig vunnet tre og spilt to uavgjort, og waliserne, anført av en nylig skadefri Gareth Bale, har ikke tapt hjemme siden Danmark var på besøk for nesten nøyaktig ett år siden. Vi går for walisisk jubel på eget gress, både for seier og EM-billett.

Publisert: 19.11.19 kl. 11:13

