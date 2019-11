BENKET I FØRSTE OMGANG: Erling Braut Haaland, her etter Champions League-kampen mot Napoli 23. oktober. Foto: BARBARA GINDL / APA

Braut Haaland (19) målløs av banen: Gigantisk tabbe i Salzburg-seier

(SV Matterburg-RB Salzburg 0–3) Erling Braut Haaland (19) gikk målløs av banen tre dager før skjebnekampen mot Napoli i Champions League. Og nå har 19-åringen fått knivskarp konkurranse om toppscorertittelen.

Han er en av de heteste unge spissene i Europa denne høsten og har imponert med 12 mål i hjemlig serie og sensasjonelle seks mål i Champions League, som gjør at han topper toppscorerlisten i verdens gjeveste klubbturnering. Men borte mot SV Matterburg ble Erling Braut Haaland benket fra start, tre dager før den helt avgjørende kampen mot Napoli i Champions League.

Og mens den svært hete 19-åringen varmet benken i første omgang, hadde lagkameratene allerede scoret to mål. Først sørget hjemmelagets keeper Cascalis gigatabbe for at bortelaget tok ledelsen ved Haalands lagkamerat Daka. Ballen gikk i en høy bue inn til keeper som virkelig ikke leverte i situasjonen. Da han enkelt skulle plukke ned den høye ballen klønet han i stedet til for seg og mistet ballen. Og da var Daka raskt på plass og puttet ballen enkelt i mål.

Men om det var enkelt å sette inn ledermålet var det langt nærmere rundens mål-kandidat, det Daka varte opp med da Salzburg doblet ledelsen etter 40 minutters spill. Hjemmelaget forsøkte å klarere med hodet, men ballen gikk rett til Daka på 18–19 meter. Han klinket til og fikk stjernetreff. Denne gang kunne ikke Cascali lastes for målet for det fullstendig utagbart for keeperen.

Og Daka satte også inn 3–0 tre minutter på overtid da keeper ga retur og han kunne enkelt sende ballen i nettet igjen. Dermed er tremålsscoreren også oppe i 12 mål, like mange mål som Braut Haaland. Og også Wolfsbergers Shon Weissman noterte seg for sitt tolvte mål i serien lørdag. Det ser ut til å bli en hard kamp om å bli toppscorer i Østerrike denne sesongen.

Med seieren økte Salzburg ledelsen i den østerrikske Bundesliga. Ligatoer Lask Linz spilte ikke løradg og med en kamp mer spilt har nå Haalands lag en ledelsen på seks poeng.

Etter at Haaland kom inn fikk han vist frem styrken og rykket ved et par anledninger, men hans eneste virkelige skuddforsøk endte langt til side for mål. Dermed gikk den målhungrige spissen av banen uten å score mål i kampen mot svakt plasserte Mattersburg. Det er kun fjerde gang denne sesongen det har skjedd.

Salzburg-trener Jesse Marsch hadde før kampen, der han benket Haaland i 45 minutter, understreket at det var viktig med friske ben. Klubben er inne i en tøff periode denne høsten, preget av mange kamper i hjemlig serie og gruppespillet i Champions League, der de har yppet seg mot storklubber som Liverpool og Napoli:

Med tre poeng etter tre kamper, til tross for jevne oppgjør mot Liverpool og Napoli, må Salzburg vinne i Italia tirsdag å ha et godt håp om videre kamp om avansement til 8-delsfinalen. Og et poeng i kampen vil også være svært viktig for å kunne kvalifisere seg videre i Europa League-spillet , der treerne i gruppene får spille videre.

