IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) mener Tim Krul brøt reglene da han reddet Manchester Uniteds to straffespark. Foto: Reuters

Norwich-keeperens trekk får Solskjær til å reagere

NORWICH (VG) Manchester United bommet på to straffer mot Norwich, men Ole Gunnar Solskjær (46) mener begge burde vært skutt om igjen.

Oppdatert nå nettopp







Norwich-keeper Tim Krul reddet først Marcus Rashfords straffespark like før halvtimen var spilt på Carrow Road da han kastet seg til høyre og holdt ballen i fast grep. Et kvarter senere kastet han seg i motsatt redning og leverte en enda bedre redning på straffen til Anthony Martial.

Det ble ikke avgjørende for Solskjærs menn, som vant 3–1 til slutt, men den norske manageren kunne ikke la være å ta opp det han mente var regelstridig oppførsel fra den nederlandske keeperen, som tok steget frem fra målstreken i god tid før United-angriperne hadde skutt straffene sine.

– Begge straffene burde blitt skutt om igjen, sier Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

les også Solskjær jublet for kjempesprang på tabellen: – Jeg har vært såret

– Han er en meter ute fra streken sin begge gangene. De burde gått tilbake og gitt dem en ny sjanse. Det er som regelen for at keepere bare kan holde ballen i seks sekunder – de bruker den i et par måneder, og så kaster de regelen ut av vinduet. Det samme gjelder straffer. De slo ned på sånne ting den første måneden, men nå er det over, sier United-sjefen og fortsetter:

– Det er så enkelt. Det er så lett. Vi ser det jo live at han er ute fra streken sin. Han er jo en av de beste i verden på straffer. Husker dere VM i 2014? Han er lur i manøvrene sine også. Han burde hatt gult kort fordi han sto utenfor målet, og begge straffene burde blitt skutt om igjen.

les også Solskjær hyller unggutt: – Tapper som en løve

Temaet var også oppe til diskusjon i VG Live-studio, der tidligere Everton-keeper Thomas Myhre sa:

– Den er ekstrem. Han er så langt ute fra streken at det er overraskende at ingen signaliserer på det. Jeg liker best å snakke om at han gjør to redninger, men jeg forstår frustrasjonen til Manchester United.

Se sportsnyhetene her:

Samtidig som han mente at Krul brøt reglene, var Solskjær ærlig om at han ikke mente at det burde blitt dømt straffe til laget hans da Daniel James så ut til å bli taklet av Ben Godfrey. Dommeren mente at det ikke var straffe, men etter to minutters VAR-vurdering ble avgjørelsen omgjort. Det var også Norwich-manager Daniel Farke oppgitt over.

– Det var åpenbart ikke straffe, sier han, uten at han ønsket å skylde på VAR for tapet.

les også Liverpool snudde mot Tottenham – Klopp avdramatiserer Salah-skade

Solskjær må imidlertid begynne å lure på hva som er problemet med laget hans og straffer. Nå har United bommet på fire av sine seks straffespark i Premier League denne sesongen. Rashford og Martial er de første lagkameratene i ligaens historie som både bommer på en straffe og deretter scorer hvert sitt mål i samme kamp.

– Jeg må bare sørge for at Juan Mata er på banen, sier Solskjær spøkefullt på spørsmål om hvem som får ta neste straffe.

– Vi har vunnet noen straffekonker denne sesongen i ligacupen og sesongoppkjøringen. De scorer alltid – bortsett fra når det gjelder i kampene, sier han.

Sjokkert av oppførselen til Arsenal-profilen:

Publisert: 27.10.19 kl. 22:48 Oppdatert: 27.10.19 kl. 23:04







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 10 9 1 0 23 – 8 15 28 2 Manchester City 10 7 1 2 32 – 9 23 22 3 Leicester City 10 6 2 2 25 – 8 17 20 4 Chelsea 10 6 2 2 23 – 16 7 20 5 Arsenal 10 4 4 2 15 – 14 1 16 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om