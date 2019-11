BARIS: Cristiano Ronaldo jubler over scoring i Champions League-finalen med Real Madrid mot Atlético Madrid i 2014. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Derfor har ikke Ronaldo en eneste tatovering

Du trodde kanskje at Cristiano Ronaldo (34) har sin muskuløse kropp full av tatoveringer? Neida, ikke en eneste en. Og her har du forklaringen.

Cristiano Ronaldo blir av mange sett på som selve inkarnasjonen på en egosentrisk fotballspiller. Klisjeene står i kø: Hårsveisen, luksusbilene, designerklær...

Men det er ikke fullt så enkelt, ifølge Goal, Business Insider og flere andre medier.

Ronaldo faktisk er opptatt av veldedighet. I 2015 ble han kåret til den idrettsutøveren i verden som drev mest med veldedighet.

I en idrettsgren der det kryr av tatoveringer, og mange også liker å vise dem fram, står Cristiano Ronaldo frem som spilleren uten tatoveringer.

Hva har så det med veldedighet å gjøre?

Saken er at han er en ivrig blodgiver og også registrert benmarg-donor.

– Jeg har ikke tatoveringer, så jeg kan gi blod oftere, sa han en gang i et intervju med Diretta.

Det er ikke slik at folk med tatoveringer ikke kan gi blod, men ifølge Goal anbefaler blodbankene i Storbritannia at folk ikke gir blod de fire første månedene etter at de har fått en ny tatovering, piercing eller permanent makeup. Andre anbefaler å vente enda lengre. Årsaken er risikoen for infeksjoner.

les også Rå kynisme i talentjakten: Den grådige gavmildheten

Ronaldos bevissthet om dette skal stamme fra en novemberkveld i 2011. Portugal hadde akkurat kvalifisert seg til EM-sluttspillet året etter. Men én av spillerne klarte ikke å glede seg, Carlos Martins. Han klarte ikke lenger å holde på sin forferdelige hemmelighet: Hans tre år gamle sønn hadde nettopp fått diagnosen leukemi, og var avhengig av en beinmargstransplantasjon for å overleve.

les også Rashfords drømmetreff hylles av Solskjær: – Cristiano-aktig

Juventus-spilleren er altså også registrert som donor av beinmarg.

– Jeg gjorde det for mange år siden, og hvis jeg må gjøre det igjen, så er jeg klar for det, for vi må hjelpe. Det er enkelt, og så føler du deg glad fordi du har hjulpet noen, sa Ronaldo i et intervju som er gjengitt av Business Insider.

Da Ronaldo i juli 2018 skrev avtale med den italienske blodgiverorganisasjonen om å promotere det å bli blodgiver, ble ryktene forsterket om at han var på vei fra Real Madrid til Juventus. Overgangen ble klar et par dager senere. Men blodgiver-avtalen gikk altså først i boks.

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar og Lionel Messi er blant fotballstjernene som er kjent for sine mange tatoveringer. Men Ronaldo er altså et unntak.

les også Haaland-bragden går verden rundt: Spekulerer på om Haaland og Mbappé blir nye Ronaldo og Messi

