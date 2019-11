ULOVLIG: Nå blir all pyrotekniske enheter ulovlig på fotballstadioner. Foto: Berit Roald

Full forvirring rundt pyro på fotballstadioner etter pressemelding

Bluss blir forbudt for publikum på fotballstadioner ifølge en pressemelding fra DSB. Samtidig skriver NFF at de ønsker bruk av pyro etter dispensasjon. Supporterleder mener nå at det er totalforbud.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) meddelte i en pressemelding tirsdag følgende:

«Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Forbudet gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til å gi nødsignal.

I forbindelse med diskusjonen om bruk av bluss i forrige uke, ønsker DSB å presisere at publikum på norske fotballkamper, eller tilsvarende arrangement, ikke har lov til å bruke denne typer produkter.»

I pressemeldingen er også fungerende avdelingsdirektør i DSB, Ann Christin Olsen-Haines, sitert.

– Disse reglene er strenge, av hensyn til sikkerheten både for publikum og for dem som bruker produktene, sier Olsen-Haines.

– Kommer til å bli aggressivt

I pressemeldingen presiseres det at forbudet kun gjelder publikum. De åpner imidlertid for at det kan leies inn profesjonelle scenepyroteknikere. Dette mener DSB vil være en «forsvarlig løsning».

Det mener ikke Bjørnar Posse Sandboe. Han mener at denne pressemeldingen er det stikk motsatte.

– Dette er ikke det en kan kalle sikkerhet. Nå blir det kaos. Nå kommer supportere til å maskere seg for å ikke bli tatt, for dette bryr folk seg om. Det kommer til å bli mer aggressivt på tribunene fremover, og dette er landslaget intet unntak på, sier Posse Sandboe til VG.

Han sikter også til en søknad han i 2016 sendte inn til DSB om å få importert bluss og annen pyro. Han forteller at den ble godkjent, og at det har vært to runder med importering av disse varene.

– Alt som var lov frem til i dag er det nå totalforbud på. Nå har vi mange turen supportere som føler seg lurt, og ikke minst flere turen enheter som ikke lenger kan brukes, fortsetter Posse Sandboe.

«Vil godta bruk av pyro etter dispensasjon»

Ikke lenge etter at DSBs pressemelding ble publisert, kom også NFF ut med egen pressemelding. Der presiserer konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn følgende:

- NFF har verken myndighet eller kompetanse til å bestemme hvilke pyroprodukter som skal kunne brukes på norske tribuner eller ikke. Nettopp derfor er det viktig at fagfolk med kompetanse kommer på banen og gjør kvalifiserte vurderinger rundt hvilke produkt som kan benyttes og ikke minst rammene for bruk for å ivareta helse og sikkerhet. NFF er ikke motstander av forsvarlig bruk av pyro. Faktum er at resten av Europa sier nei, og at NFF har innvilget 144 søknader hittil i år, sier Nils Fisketjønn.

I en twittermelding fra NFF tirsdag ettermiddag følges det opp at forbundet ønsker at supportere skal kunne bruke pyro etter dispensasjon for dette. Der påpekes det også at DSB er nødt til å svare for presiseringene sine som de offentliggjorde i dag.

VG har vært i dialog med DSB, som foreløpig ikke kunne svare på spørsmål rundt pressemeldingen. De presiserer likevel at et svar ikke vil være langt unna.

VG oppdaterer saken.

