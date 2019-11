HAR SLÅTT FRA SEG: Erling Braut Haaland (til venstre) og Molde-spiller Fredrik Aursnes under trening i Molde. Til høyre er Haaland på Norge-trening denne uken. Foto: Privat/NTB Scanpix

Sammenlignes med Ingebrigtsen-brødrene: Slik fikk Haaland super-fysikken

ULLEVAAL (VG) Han har revet motstanderforsvar i filler hele høsten, men også en boksesekk i Molde fikk kjenne på hva den fysiske styrken til Erling Braut Haaland (19) kan utrette.

Nå nettopp







Bildet av en smilende tenåring med boksehansker fra en økt med lagkamerat Fredrik Aursnes i Molde-tiden forteller ganske mye hvor større, sterkere og tyngre Haaland ble på sine to sesonger på nordvestlandet.

Men lenge før han la på seg opp imot 15 kilo under fysisk trener Børre Steenslid og resten av regimet i Molde, og virkelig ble klargjort for seniorfotball, var fysikken hans tema i barne- og ungdomsårene i Bryne.

Med en storebror på 194 centimeter (det samme som Salzburg-spissen), en pappa med en av de høyest målte topphastighetene blant fotballspillere i Norge, og en mamma som var norgesmester i syvkamp, trengte man hverken Nostradamus eller spåkoner på Jæren for å forstå at også Erling Braut Haaland ville ruve godt, løpe fort og tåle mye.

Derfor trente unggutten med tanke på at han ville bli stor og sterk, forteller hans tidligere trener Alf Ingve Berntsen i Bryne.

– Vi så på det han var 12-13-14 år og visste at de fysiske kravene i fotball, ikke minst evnene til å forflytte seg raskt, kom sannsynlig ikke til å bli mindre sentralt. Da må det gjenspeiles i alt av øvelser, sier Berntsen.

– De må ikke være langdryge og spillerne må ikke stå i ro. Det skal være bånn pinne, stopp, bånn pinne, stopp. Få øvelser med små retningsforandringer. Gjennomføre det trening etter trening. Da forbereder du kroppen, og overgangen til voksenfotballen blir mindre, fortsetter broren til Viking-trener Bjarne og «den andre Alfie'n» med innflytelse i Haalands fotball-liv.

Men han er nøye med å presisere at han ikke er noen viktig mann i Red Bull Salzburg-proffens liv nå – og at det er 19-åringen selv som har gjort jobben for å komme dit han er: Toppscorer i Champions League og landslagsspiller for Norge.

Nylig skrev VG om Haalands uvanlige kombinasjon av å være ung, høy, sterk, rask, teknisk og klok spiss. Idrettslege Lars Engebretsen ved Olympiatoppen betegnet Haaland som en atlet vi sjelden ser i Norge og så på ham som en krysning av John Carews muskelkraft og Tore André Flos teknikk.

Når det kommer til fysikk og trening trekker sammen Engebretsen inn andre, velkjente idrettsnavn.

– Jeg kjenner ikke detaljer i treningsopplegget hans, men vet han har trent mer enn det som er vanlig siden han var veldig ung. Det er parallellen med Ingebrigtsen-brødrene. At han har trent helt annerledes enn mange andre på alderen, og mye utholdenhet og styrke for å oppnå den fysikken. Han virker å være i bedre fysisk stand enn de fleste norske fotballspillere, sier Engebretsen.

les også Eksperter om Haaland: – En krysning mellom Flo og Carew

Erling Braut Haaland selv er mest opptatt av arveanlegget når han skal forklare fysikken sin.

– Jeg har gode gener med friidrettsfamilie og fotballfamilie. En god familie, sier 19-åringen – som fikk spørsmål av NRK under samlingen denne uken om hvilken annen sport han hadde valgt å bli god i.

Svaret «friidrett!» kom i 100-metersfart fra fotballspilleren. Ifølge Alf Ingve Berntsen kunne Haaland dessuten blitt en kanongod håndballspiller. Også der med en fryktet venstreslegge.

– Genapparatet sier ikke eksakt hvordan du skal bli, men forteller hva du har av potensial. Hvis du utnytter det potensialet godt, kan du bli stor og sterk, for å si det litt enkelt. Han har hatt den store fordelen av at han hadde muligheten for å bli stor og kraftig, men samtidig hatt muskulaturen for å bli kjapp. Også har han selvfølgelig lagt vekt på fotballdelen av det, og trent mye med ball, med den teknikken han har, sier Lars Engebretsen.

SER LIKHETER: Olympiatoppens Lars Engebretsen og Rogalands andre 19-årige idrettsfenomen, Jakob Ingebrigtsen. Foto: Ole Kristian Strøm/Bjørn S. Delebekk

– Han trener mye, ja. Han gjør så mye han mener må til for å nå lengst mulig, sier pappa Alfie Haaland – men føler sønnen alltid har hatt god kontroll på mengden.

Apropos verdens beste løperbrødre fra Sandnes: Alf Ingve Berntsen ser flere likheter mellom Haaland og Jakob Ingebrigtsen enn fødselsåret (2000), hjemfylket og at begge tidlig har markert seg internasjonalt i hver sin verdensidrett.

– Han ene driver med en idrett som varer i 3.30, han andre i 90 pluss, sånn sett blir det ikke særlig mer ulikt. Men seriøsiteten, det å ta nye nivåer, treningsmengdene, å være vinnere. Også har de klare mentale likhetstegn, tror Berntsen.

les også Haaland tenker bare innenfor boksen – sjekk målene

Børre Steenslid var fotografen da Braut Haaland dundret boksesekken i Molde i to. Den fysiske treneren til årets seriemester – selv både kjapp og sterk midtstopper under spillerkarrieren i Sogndal, Viking og Molde – kan knapt huske å ha sett noen legge på seg så mye muskler på så kort tid som tenåringen gjorde på Aker stadion.

– Han kom til Molde mens han var i voldsom vekst (16 år), så vi måtte tilpasse fotballøktene. Han var mye på feltet, men også mye i gymmen, og var veldig mottagelig for trening. Kroppen tok det til seg veldig effektivt, sier Steenslid til VG.

Matsjokk

Haaland markerte seg også med andre størrelser. Det sies at han en periode lå på to-tre middager om dagen, og det var ikke alltid han brydde seg om å gå for å forsyne seg flere ganger fra matfatet til Moldes populære klubbkokk Torbjørg Haugen, som Ole Gunnar Solskjær i sin tid rekrutterte fra skilandslaget.

– Ingen hadde større porsjoner. De var som fjell. Folk var sjokkerte over hvor mye han spiste. Men det er veldig viktig å få i seg nok når du bygger muskler, påpeker Steenslid med et smil – og beskriver Haaland som meget disiplinert og dedikert både i styrkerommet og i kostholdet.

Apetitten på sitt aller første A-landslagsmål mot Færøyene i kveld bør også være heftig nok.

Publisert: 15.11.19 kl. 15:21







Mer om