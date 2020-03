CHAMPIONS LEAGUE: Erling Braut Haaland feirer mål mot Genk. Nå er Red Bull Salzburg også ute av Europa League. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Haaland stakk. Da ble det trøbbel.

Salzburg innkasserte en drøy milliard kroner i vintervinduet. Det hjelper lite når resultatene uteblir uten Erling Braut Haaland og to mann til som forsvant ut med Red Bull-boksen i hånden.

LASK Linz har overtatt tabelltoppen, og nå er det samme laget motstander i cup-semifinalen torsdag kveld.

Erling Braut Haaland (19) scoret 28 mål på 22 kamper i alle turneringer for Red Bull Salzburg høsten 2019. En slik mann erstatter du ikke så lett.

Ut gikk også Takumi Minamino (24, midtbanespiller) til Liverpool og Marin Pongracic (22, midtstopper) til Wolfsburg.

Red Bull Salzburg var også sjanseløse i Europa LeagueS 16. delsfinale, der det ble til sammen 3–6 mot tyske Eintracht Frankfurt.

Samtidig som Haaland storspiller i Borussia Dortmund, er Red Bull Salzburg «sportslig på bakken», som lokalavisen Salzburger Nachrichten uttrykker det etter tapet mot middelmådige Altach sist mandag.

Red Bull Salzburg er vant til å miste gode fotballspillere. Som Sadio Mané i 2014, Naby Keita i 2016, Dayot Upamecano i 2017. Men sommeren 2019 forsvant flere, og så en trioen i vintervinduet 2020. Det ble for mye.

– De fleste av fansen er sikre på at tapet av Haaland og Minamino har ført til de dårlige resultatene i 2020. Bare se på reaksjonene i sosiale medier på klubbens profil. Mange mennesker forstår ikke hvordan overgangsmarkedet fungerer, og at en østerriksk klubb ikke kan holde på en spiller som Haaland, spesielt ikke når han har en klausul i kontrakten sin, sier sportsredaktør i Salzburger Nachrichten, Gerhard Öhlinger, til VG.

Trener Jesse Marsch vil ikke snakke om Haaland, melder Süddeutsche Zeitung:

– Det handler ikke om de spillerne som ikke er her, sa han ifølge avisen.

Red Bull Salzburg har vunnet ligaen hver gang siden 2013/14-sesongen - det er seks på rad. Nå kan den statistikken altså ryke.

– Salzburg leter etter formen, men finner den ikke, skriver Salzburger Nachrichten og mener at LASK Linz er favoritt i cupsemifinalen. Og den tidligere toppspilleren Frenk Schinkels skriver i sin spalte i avisa Österreich at LASK Linz også er favoritt til å ta hjem gullet i ligaens sluttspill.

Trener Jesse Marsch vet i hvert fall én ting: Til sommeren kommer sikkert spillere til å forlate Red Bull Salzburg igjen. De heteste salgsobjektene blir trolig angrepsspilleren Patson Daka og midtbanemannen Enock Mwepu.

* Østerriksk semifinale, og her spilles kun denne ene kampen.

* Dette er de to lagene som kniver om ligamesterskapet. Skjønt, skiftende formkurver har gjort sitt til at LASK Linz er seks poeng foran. Gjestene har bokført en flott 5-1-0-fasit på seks seneste kamper i alle sammenhenger. Det innebærer liga, cup og Europa League, der nederlandske AZ ble satt på plass. Søndag ble Hartberg banket 5-1 hjemme i Linz.

* FC Salzburg har en dag mindre restitusjonstid med mandagens 2-3-bortetap for middelmådige Rheindorf Altach. Det gir at vertene fra Mozart-byen kun har tatt to av 12 siste mulige poeng - i tillegg til at laget røk ut av Europa League for Eintracht Frankfurt.

Publisert: 05.03.20 kl. 10:30 Oppdatert: 05.03.20 kl. 11:03

