Godset-sjefen startet med natt-yoga etter foreldrenes død

DRAMMEN (VG) Strømsgodset-sjef Henrik Pedersen (42) driver med yoga og meditasjon klokken fem om natten, snitter på ni-ti intensive Godset-økter i uken og sitter med taktikkbrettet til godt over midnatt. Puh!

– Fra klokken fem til åtte er jeg med familien. Jeg prøver å unngå å snakke i telefon i den perioden, sier Pedersen om livet på Konnerud med kona Isabella Pedersen og sønnen Milo (snart 2).

I august melder familiemedlem nummer fire sin ankomst. Å være der for barna er viktig. Han kjenner daglig på savnet av sine egne foreldre, som i løpet av to år døde av kreft. Først faren i 2010, så moren i 2012.

– Jeg miste begge foreldrene mine i løpet av to år. Når vi mister dem, så mister vi ubetinget kjærlighet, sier Pedersen, som følte behov for å gjøre noe etter tapet av foreldrene. Han begynte i lære hos en inder: 40 timer over fire dag for å lære seg yoga og meditasjon.

– Gitt sinnssyke ting

Han ville være i kontakt med seg selv, kjenne på balanse og føle kjærlighet. I dag gjør han det fire til seks dager i uken, gjerne klokken 05.00. 30-40 minutter med yoga, og tilsvarende med meditasjon.

– Det har gitt noen sinnssyke ting når det gjelder å være i nuet, ha færre tanker, sove mindre, være mer effektiv og være tro mot meg selv som den jeg er. Jeg har en liten målsetning hver dag om å kikke på livet med friske øyne. Se om jeg kan unngå å dømme så mye, forteller Pedersen.

Han vil ut av mønsteret som begrenser den han vil være. Angsten har preget ham tidligere, og medvirket til at han la opp allerede som 28-åring.

– Jeg hadde syv operasjoner i venstre kne og i begge mine akillessener. Folk sa det var synd for meg at jeg ikke hadde kropp til fotball, men i dag vet jeg at det ikke hadde noe med kroppen å gjøre. Jeg var redd for at jeg ikke var god nok da jeg skulle ta steget, sier 42-åringen om sin egen exit fra toppfotballen.

Med statusen «skadet» fikk han en unnskyldning for ikke å prestere.

Hentet Danmarks raskeste

Med selvironisk latter beskriver dansken seg selv om en «ufattelig langsom spiller». Men siden har det virkelig gått unna. Den tidligere læreren satte seg mål om å bli topptrener, og sparte penger for å dra på tre-fire uker lange turer til «alle mulige» klubber i Europa.

Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Bayern München, Arsenal og Tottenham fikk besøk. I starten fikk han innpass hos akademiene. Etter hvert åpnet også manager-dørene seg.

Pedersen så, lyttet og formet etter hvert sin egen filosofi, en tankegang som handler om mye mer enn turbofotball. Da han kom til Drammen for å redde Strømsgodset fra nedrykk i fjor sommer, hadde han samtaler med spillerne. De første samtalene handlet ikke om fotball, ifølge Pedersen.

Nesten alt han foretar seg vurderes etter tre kriterier: Effektivitet, potensial og inspirasjon. Jostein Flo har omtalt Pedersen som en «skaper». Kultur, spillestil og spillerlogistikk er Pedersens «hellige treenighet» i Strømsgodset.

Han trigges av ukjente spillere andre ikke vil ha. Spillere med to-tre veldig gode egenskaper, men også med åpenbare mangler. Her ligger potensialet. Har han ikke folk som kan rette manglene, hjelper det ikke.

Ett eksempel: Marcus Mølvadgaard som kom fra Randers i februar. 20-åringen har målt den høyeste toppfarten i Superligaen med 40,14 km/t (Usain Bolts toppfart da han vant VM i Berlin i 2009 var 44,72 km/t), men var i fjor utlånt til nivå 2-klubben Hvidovre. Godset-treneren håper Mølvadgaard kan blomstre i Drammen.

– Jeg har alltid to-tre FaceTime-samtaler med spillere jeg er interessert i. Jeg skal lære dem å kjenne som menneske. Hva slags mønster er det som begrenser dem? For meg er det ikke interessant hvor de er, men hvor de kan komme, sier Pedersen.

Forlanger mye

Han beskriver seg som «sinnssykt aktiv» i spillerlogistikken, og i samarbeid med sportssjef Jostein Flo er nesten halve stallen skiftet ut siden i fjor sommer.

Pedersen har sett etter unge og sultne spillere, og ni av ti beslutninger skal være langsiktige. Med Strømsgodsets usikre økonomi, og et nytt 2019-underskudd på rundt 10 millioner kroner, har han ikke kunnet velge på første, annen, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende eller åttende innkjøpshylle – for å bruke Pedersens egne ord.

– Niklas (Gunnarsson) kan være en leder for dette laget, så han må jeg snakke mye med. Han var åpen for å bryte ned det han står for, og for å lære seg noe nytt. Hadde han vært altfor fastlåst, så hadde jeg sagt «glem det». Erfaring er ikke viktig hvis det ikke er god erfaring, sier Godset-treneren om sin nye stopper med fortid i Odd, Vålerenga og Sarpsborg 08.

– Jeg har vært i en del klubber i Skandinavia og jeg har ikke vært i nærheten av en sånn intensitet på trening, har Gunnarsson uttalt etter overgangen.

– Vi trener hardt, men det er ingen kunst å trene hardt. Kunsten er å trene hardt og bygge opp. Vi snitter på ni-ti treninger i uken, og de er intensive og harde. Jeg forlange mye av spillerne mine. Man må ha evnen til å være i nuet. Enten det er fireminutters løping eller taktisk trening, så skal de hele tiden forstå hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvordan vi gjør det – og hva det betyr for deg, sier Pedersen.

