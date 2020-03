Tettey & Co forverret Mourinho-krisen etter straffedrama

LONDON (VG) (Tottenham – Norwich 1–1, 2–3 på straffer) Alexander Tettey (33) er klar for kvartfinale i FA-cupen etter å ha rystet José Mourinho (57).

Norwich så lenge ut til å være på vei ut av FA-cupen, som forventet borte mot Tottenham, men takket være en sen utligning, oppofrende ekstraomganger og seier på straffer er det Tetteys lagkamerater som går videre.

Det skjer på bekostning av et Tottenham-lag som nå har tapt fire strake nøkkelkamper, etter nederlagene mot RB Leipzig, Chelsea og Wolverhampton.

Den nederlandske straffespesialisten Tim Krul ble den store helten med to strafferedninger.

Dermed skal Norwich ta imot enten Ole Gunnar Solskjærs Manchester United eller Wayne Rooneys Derby i kvartfinalen om halvannen uke.

Det så tidlig ut til å bli en enkel kveld på jobben for Tottenham da Jan Vertonghen stanget vertene i ledelsen. José Mourinho ble sittende på benken sin og nøyde seg med et lite nikk uten å trekke på smilebåndet – kanskje fordi han skjønte at ingenting skal være enkelt for ham i disse dager.

Tapsrekker har ikke vært noe varemerke for den meritterte stjernemanageren, men han var under press etter tre strake tap i nøkkelkamper mot RB Leipzig, Chelsea og Wolverhampton.

Mot Norwich var det mer trøbbel i vente.

IKKE FORNØYD: José Mourinho gestikulerer på Tottenham-benken. Foto: ANDY RAIN / EPA

De nedrykkstruede gjestene stilte uten Tettey fra start. Midtbanekrigeren har vært en av lagets viktigste brikker i Premier League denne sesongen, og slet med sykdom i starten av uken, så manager Daniel Farke ønsket ikke å risikere noe i frykt for å miste ham i den viktigere seriekampen mot Sheffield United til helgen.

Tettey ble flere ganger sendt i oppvarming langs sidelinjen, der han fulgte kampen tett som en blanding av en Norwich-supporter og manager, med stadige beskjeder til lagkameratene hans på banen.

Og da det stormet som mest mot Norwich-målet i sluttminuttene, etter at Josip Drmić hadde utlignet til 1–1 drøye ti minutter før full tid, måtte Farke ty til Tettey. Nordmannen ble byttet inn i det 88. minutt.

Han bidro med sin ro og rutine til at Norwich klarte å holde på ballen i pressede situasjoner, som det var nok av under ekstraomgangene, da 58.000 tilskuere brølte hjemmelaget fremover i banen i jakten på seiersmålet.

Tottenhams bekymringer vokste etter hvert som straffesparkkonkurransen nærmet seg. I Norwich-buret sto nemlig Tim Krul, best kjent fra sine straffebragder i 2014-VM med Nederland, og som tidligere i sesongen reddet to straffer i samme kamp mot Manchester United.

Tottenham scoret på sin første straffe, Norwich bommet, men så var det klart for Krul-show. Han reddet forsøkene til Troy Parrott og Gedson Fernandes, og sikret Norwich en plass i kvartfinalen.

