KAMP I FARE: Real Madrids bortekamp mot Manchester City er i fare etter at Real Madrid-spillerne ble satt i karantene. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Spanske medier: Hele Real Madrid i karantene

Som følge av at en basketspiller i klubben skal ha testet positivt for coronavirus, melder spanske medier at Real Madrids fotballag også har blitt satt i karantene.

Oppdatert nå nettopp

La Sexta melder torsdag formiddag at Real Madrids fotball- og basketlag har blitt satt i karantene.

Real Madrids førstelag i fotball skulle ha en treningsøkt klokken 11, men samtlige spillere skal ha forlatt treningsanlegget i all hast da smitten ble kjent, skriver Marca.

Real Madrid skal etter planen spille returkamp borte mot Manchester City i Champions League førstkommende tirsdag, men ifølge radiostasjonen Cadena COPE må alle spillere fra alle avdelinger i Real Madrid nå i karantene i minst 15 dager.

Like etterpå melder et samlet spansk pressekorps, inkludert Marca, at det er besluttet å utsette de to neste serierundene i spansk fotball på nivå én og to. Fotball i lavere divisjoner har allerede blitt bekreftet utsatt.

Det spanske fotballforbundet bekreftet onsdag at finalen i den spanske cupen mellom Real Sociedad og Athletic Bilbao vil bli utsatt på ubestemt tid grunnet coronaviruset.

Saken oppdateres!

Publisert: 12.03.20 kl. 11:54 Oppdatert: 12.03.20 kl. 12:07

Fra andre aviser