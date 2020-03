KAMP I FARE: Real Madrids bortekamp mot Manchester City er i fare etter at Real Madrid-spillerne ble satt i karantene. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Hele Real Madrid i corona-karantene – spansk fotball utsettes

Som følge av at en basketspiller i klubben testet positivt for coronavirus, har også Real Madrids fotballag blitt satt i karantene.

Det bekrefter Real Madrid i en pressemelding.

Klubben opplyser at de har fulgt anbefalingen om å sette hele førstelaget i fotball og basketball i karantene fordi de deler de samme fasilitetene på Real Madrids treningsanlegg.

Klubben har også besluttet å stenge hele sitt enorme treningsanlegg i utkanten av Madrid, og anbefaler at alle ansatte som jobber ved treningsanlegget, også settes i karantene.

Real Madrid bekrefter at fredagens planlagte seriekamp i fotball mot Eibar ikke vil finne sted. Det samme gjelder samtlige spanske fotballkamper de neste to serierundene, ble det bekreftet torsdag.

Fra et norsk perspektiv innebærer det at Real Sociedad-spiller Martin Ødegaard har spilt sin siste kamp før den planlagte skjebnekampen mot Serbia på et tilskuerløst Ullevaal Stadion den 26. mars.

Real Madrids førstelag i fotball skulle ha en treningsøkt klokken 11, men samtlige spillere skal ha forlatt treningsanlegget i all hast da smitten ble kjent, skriver Marca.

Real Madrid skal etter planen spille returkamp borte mot Manchester City i Champions League førstkommende tirsdag, men ifølge radiostasjonen Cadena COPE må alle spillere fra alle avdelinger i Real Madrid nå i karantene i minst 15 dager.

Real Madrid har ikke kommet med en offisiell oppdatering om Manchester City-kampen.

Det spanske fotballforbundet bekreftet onsdag at finalen i den spanske cupen mellom Real Sociedad og Athletic Bilbao vil bli utsatt på ubestemt tid grunnet coronaviruset.

