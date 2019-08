VAR ble anvendt i tre avgjørende situasjoner mellom West Ham og Manchester City. Alle endte med rett konklusjon. Foto: Steven Paston / EMPICS Sport

Superstart for VAR i Premier League: Feil har ingen sjarm

Det er ikke usjarmerende å maksimere sannsynligheten for at viktige avgjørelser blir korrekte. Et «praktmål» er nemlig bare et praktmål dersom alt utføres innenfor regelverket.

Manchester City var ikke den eneste vinneren på London Stadium lørdag ettermiddag, og det var ikke bare Raheem Sterling som satte tre viktige scoringer.

VAR (Video Assistant Referee) står også igjen som en skikkelig «hat-trick-helt» etter kampen mellom den regjerende mesteren og West Ham.

les også Tidenes første VAR-annullering i Premier League: – Helt latterlig

Her fikk vi den første ilddåpen på denne bruken av moderne teknologi i Premier League i kontroversielle situasjoner.

Utfallet: VAR besto testen med glans!

Bunnsolide City hadde vunnet kampen stort uansett, men det er utelukkende positivt at de gjorde det etter at avgjørende situasjoner var sjekket og sikret så godt det lar seg gjøre.

TV2-ekspert Brede Hangeland var sterkt VAR-kritisk etter en annullering i kampen mellom West Ham og Manchester City. Foto: Hallgeir Vågenes

Noen mener at «VAR ødelegger fotballen».

Men hadde denne kampen vært morsommere dersom offsiden på Sterling i forkant av Gabriel Jesus’ «scoring» ikke hadde blitt fanget opp?

Hadde det tilført matchen sjarm dersom Declan Rice hadde kommet unna regelbruddet i feltet, i forbindelse med Sergio Agüeros første forsøk fra 11 meter?

Svaret på spørsmålene er et tydelig «nei».

les også VGs Premier League-tips: Liverpool er favoritter – 30 år etter siste gull

Legger vi til at en sjekk av en Sterling-scoring ga forsikringen om at denne var på rette siden, får vi enda en understrekning av at fotballen bør takke og bukke for at dommerstanden har fått et hjelpemiddel som bidrar til mer rettferdighet.

Det er nemlig akkurat dette VAR er – et hjelpemiddel. Teknologi er ingen digital overdommer i seg selv, men et sårt tiltrengt verktøy, som skal bidra til å redusere faren for avgjørende feil.

Men fortsatt er frontene steile rundt ulike effekter av innføringen av VAR, og heller ikke West Ham-City slapp unna et opphetet ordskifte.

Denne gangen valgte Brede Hangeland, som normalt skjemmer oss bort med briljans, å komme med et angrep på VAR-bruken det er vrient å forstå.

TV2-eksperten kalte annulleringen for «latterlig» og «et praktmål tatt bort av teknologi-fantastene».

Han utdypet så dette med at situasjonen er så «marginal at vi (selv med) teknologien ikke kan være sikker på at avgjørelsen er riktig».

Vel, den er i alle fall betydelig bedre fundert enn om vi fortsatt kun skulle stole på synet til dommer og linjemann om Sterlings posisjon akkurat der og da.

Og det er vel strengt tatt ikke «praktmål» om reglene ble brutt, i en idrett der offside faktisk er et enten-eller-spørsmål.

Det er også et faktum at VAR benytter avansert teknologi til å danne et best mulig grunnlag, det er ikke snakk om en vilkårlig strek på skjermen mens man pusser brillene på bakrommet.

Selvsagt kan verktøyet bli enda bedre, og det vil det sikkert bli, men i sum flyttes rettferdighetsterskelen markant i riktig retning gjennom muligheten for en ekstra sjekk.

Statistikken viser da også at VAR øker andelen korrekte avgjørelser.

Det er også interessant hvordan BBC har kartlagt VAR-bruken i øvrige Premier League-kamper i åpningsrunden. Avtrykket etter debuten kan vanskelig kalles annet enn vellykket.

Ingen kan vel være overrasket over at VAR ville ha noen barnesykdommer, og vi kommer helt sikkert til å krangle om systemet en tid fremover.

Det skyldes blant annet delvis upresise oppfatninger om hva VAR er og ikke er, og en manglende forståelse fra enkelte om at det faktisk fortsatt er dommeren som dømmer. Han eller hun får bare hjelp til kvalitetssikring.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til sommerens VM for kvinner for å se hvordan anvendelsen tidvis kan helle bensin på kritikerbålet, men igjen: Dette handler om læring, tolkning, utvikling – ikke om at det er noe galt med systemet som sådan – og fortsatt vil åpenbart skjønn være en avgjørende del av dommerens virke.

Noe av det lureste Premier League har gjort, har trolig vært å bruke litt tid på å studere utviklingen andre steder, før systemet kom til England.

For eksempel er det gjort et grundig forarbeid på kommunikasjonssiden på stadion, som forhåpentligvis skal gjøre VAR-innføringen så smidig som mulig for tilskuerne.

Sømløst blir det garantert ikke, men det er nå slik at forandring ikke alltid fryder alle med en gang, selv om det på sikt vil vise seg å være nødvendig.

Og om valget står mellom å gjøre fotballen mer rettferdig, eller å dyrke en påstått sjarm rundt dommerstandens menneskelighet, sier svaret seg selv.

Det virker også Raheem Sterling å være enig i – når adrenalinet ikke bobler lenger.

Publisert: 12.08.19 kl. 16:07

