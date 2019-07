I SAO PAULO: Neymar befinner seg - mot PSGs ønske - i Brasil. Han deltok fredag på et Red Bull-arrangement i Sao Paulo. Foto: Fernando Bizerra Jr. / EFE

Neymar håner egen klubb: – Mitt beste minne

Neymars beste fotballminne er da han slo sin egen klubb. Noen som tror at brassen ikke ønsker seg tilbake til Barcelona?

– Mitt beste minne som fotballspiller? Når vi, Barcelona, vant mot PSG i Champions League, sier Neymar til Oh My Goal.

27-åringen viser til den største opphentingen gjennom tidene i turneringen. Barcelona med Neymar tapte den første åttedelsfinalen i 2017 4–0 på Parc de Prince, men snudde alt med 6–1 i returen på hjemmebane.

Sommeren etter solgte Barcelona spissen for fantasibeløpet 2,36 milliarder kroner til nettopp PSG. Dermed doblet de fantastisk nok rekorden for overgangssummer i fotball.

Men nå vil Neymar tydeligvis tilbake til Barcelona. Etter å ha blitt ankelskadet i Copa America møtte spissen ikke opp hos PSG sist mandag.

PSG skrev i en pressemelding:

«Paris Saint-Germain bemerker seg at Neymar Jr ikke stilte opp til avtalt sted og tid. Dette uten forhåndsgodkjennelse fra klubben. Klubben finner situasjonen beklagelig og vil iverksette passende tiltak».

Ryktene om Neymar tilbake til Barcelona har gått lenge:

Neymar Sr, spillerens far, forklarte situasjonen til Fox Sports Brasil med å si at det hadde vært enighet rundt sønnens uteblivelse. Faren påpekte at sønnen lenge har hatt en avtale om først å returnere til PSG i morgen, 15. juli.

Stemningen er definitivt ikke blitt noe bedre når PSG-spissen nå ripper opp i klubbens alle vondeste minne: Da Sergi Roberto satte inn 6–1 i det femte tilleggsminuttet av den berømte kampen for to år siden.

– Det jeg kjente da vi gjorde det sjette målet ... jeg har aldri kjent noe lignende. Det var helt utrolig. Alle var helt gale i garderoben etterpå, sier Neymar.

Han omtaler altså Barcelona som «vi».

De neste ukene vil vise om han kan fortsette å omtale den katalanske klubben med et personlig pronomen.

Neymar er skadet og kunne ikke spille Champions League-åttedelsfinalen mot Manchester United, men det stopper ikke brasilianeren fra å feire ellevilt etter en PSG-scoring på Old Trafford.

