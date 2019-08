KLAR FOR NY SESONG: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsfelt tidligere denne uken. Foto: Eamonn and James Clarke / PA

Solskjær etter overgangsfristen: – Jeg føler meg veldig lettet

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) sier seg fornøyd med overgangsvinduet – til tross for at Manchester United ikke signerte like mange spillere som forventet.

Klubbens sommerinnkjøp, som har bestått av de tre britene Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, har fått krass kritikk av ekspertene.

Men Solskjær sier han er glad for at vinduet nå er stengt.

– Jeg føler meg veldig lettet. Nå er det over, vi vet hva vi har å forholde oss til fremover, og jeg er storfornøyd med de tre spillerne vi har signert, sier han på fredagens pressekonferanse før søndagens hjemmekamp mot Chelsea.

– Forventet du mer? Er du frustrert?

– Det er ikke den følelsen vi sitter med i klubben, og fansen jeg har møtt, gleder seg over de vi har signert. Det kommer alltid til å være fans som vil signere flere spillere, det er en del av pakken når man er her.

Eksperter og fans har uttrykt frustrasjon og skepsis over at Manchester United hverken har erstattet midtbanespilleren Ander Herrera eller spissen Romelu Lukaku.

– Forstår du at stemningen er som den er?

– Vi har selvfølgelig lyst til å gjøre det godt, og den eneste måten vi kan stilne de som tviler, er ved å spille god fotball, vise hvilket lag vi ønsker å være og hvilken stil vi ønsker å spille med.

– Vi føler oss veldig selvsikre og føler ikke den negativiteten dere snakker om, sier Solskjær om stemningen internt i Manchester United-leiren.

– Var det penger tilgjengelig for å gjøre de nødvendige endringene?

– Jeg har sagt tidligere at dette ikke handler om en «quick fix». Det er en lang gjenoppbygging. Det handler om å finne de riktige spillerne og de riktige menneskene, og vi kan ikke plutselig endre det fordi vi ikke får de vi vil ha og de riktige svarene fra spillerne vi ville ha. Da vil vi heller stole på de vi har, sier Solskjær og fortsetter:

– Det er penger tilgjengelig når de riktige spillerne er tilgjengelig.

Romelu Lukaku, som ble solgt til Inter for 800 millioner kroner torsdag, var også et av temaene det var knyttet stor spenning til før Solskjærs pressekonferanse. Flere av de britiske reporterne VG snakket med torsdag, trodde Solskjær kom til å gå i strupen på den belgiske stjernespissen, som skal ha droppet Uniteds trening uten tillatelse i forrige uke.

Men Solskjær beholder roen når han får spørsmål om han er skuffet over Lukaku.

– Det var tid for ham å dra. Vi fikk en god deal, og han er fornøyd, så det var bra for begge parter. Han var skadet i oppkjøringen og fikk ikke vært med, men jeg håper for hans del at han får en god start i Inter, sier Solskjær.

Publisert: 09.08.19 kl. 11:03 Oppdatert: 09.08.19 kl. 11:18

