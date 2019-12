HÅPEFULL: Rosenborgs styreleder Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold

Alt tyder på at Rosenborg får lag i Toppserien i 2020

Styrelederne i Trondheims-Ørn og Rosenborg gjør seg nå klar til styremøte mandag 16. desember. Der både tror og håper de at kvinnene i Trondheims-Ørn i 2020 vil ikle seg hvitt og sort.

– Det overrasker meg om vi i neste år ikke spiller i i hvitt og sort, og heter Rosenborg, forteller styreleder i Trondheims-Ørn Ragnar Slettestøl til VG.

De samme tankene deler også Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

Det har gjennom høsten vært diskusjoner mellom Rosenborg og Trondheims-Ørn om å opprette et kvinnelag i Rosenborg. På etz styremøte 16. desember skal de to klubbene legge frem detaljerte planer om et samarbeid, men både Slettestøl og styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng forteller at de både håper og tror at Trondheims-Ørn i 2020 vil gå under navnet Rosenborg.

Det vil imidlertid i 2020 være snakk om to ulike organisasjoner.

– Juridisk sett kan vi ikke havne under samme organisasjon som Rosenborg. Den fristen er gått ut, men vi ønsker å hete Rosenborg og ikle oss de hvite og sorte draktene, men da ha et eget styret og drive selv neste sesong, sier Slettestøl.

Koteng påpeker også at alt det formelle må være i orden. Han sier det gjenstår et styremøte, medlemsmøte og ikke minst et årsmøte i midten av februar 2020 før alt vil være helt spikret.

KOTENG ARENA: Ivar Koteng etter han kjøpte rettighetene til stadionnavnet til Trondheims-Ørn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil bidra på flere områder

Både Slettestøl og Koteng tror dette vil være en riktig og viktig beslutning for klubbene å ta. Slettestøl tror at det å kunne spiller for Rosenborg og ikle seg de draktene vil bidra til positiv vekst på flere områder.

– Vi mener vi bør være i toppen, men det har vi ikke vært på mange år nå. Rosenborg er en gigantisk merkevare her til landet, så dette vil nok øke aktiviteten på markedssiden og på spillerlogistikken. Vi skal fortsette å ha en regional profil, men vi ønsker også å hente litt utenfra for å styrke oss, sier han.

Koteng forteller at selv om det vil være to forskjellige organisasjoner, så ønsker de et felles samarbeid på flere områder. Han tror at Trondheims-Ørn, som nå vil tilbake å kjempe om medaljer og Europa-spill, ikke vil føle at de står for seg selv i 2020.

– Vi skal bidra med både økonomi, fasiliteter og tjenester. Jeg tror det er riktig med et samarbeid, og jeg mener det er viktig at vi får det til, forteller Koteng.

HVITT OG SORT?: Det ser ut til at Kristine Nøstmo og resten av Trondheims-Ørn vil spille i hvitt og sort på Koteng Arena neste sesong. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– En vinn-vinn-situasjon

Begge styrelederne er utelukkende positive når VG prater med dem onsdag formiddag. Koteng og Slettestøl prater mye om de potensielle gevinstene det kan ha for det som nå heter Trondheims-Ørn, men de tror også dette kan øke interessen for herresiden også.

– Om det går gjennom, så vil jo halvparten av folkene her i regionen identifisere seg med Rosenborg. Vi håper jo dette kan bidra til å få flere på kamp både for kvinnene og herrene i Rosenborg neste sesong, sier en håpefull Koteng.

I Trondheims-Ørn har de også steppet opp på flere områder for å sikre seg et godt utgangspunkt før et samarbeid med Rosenborg. De har et samarbeid med Olympiatoppen som Slettestøl forteller vil utvikle seg, og så har de før 2020-sesongen det han selv mener er Norges beste trenerteam.

– Rosenborg vil nok få en «flying start» ved dette samarbeidet her, og vi er som sagt en toppklubb som har vært i den øverste divisjonen og vunnet mye tidligere. Det ønsker vi nå å få til igjen, sier styrelederen i det som til neste år nå ser ut til å være Rosenborgs kvinnelag.

Publisert: 11.12.19 kl. 13:14

