VANDALISERT: Statuen av Zlatan Ibrahimovic i Malmö ser slik ut onsdag kveld. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan-statue og eiendom utsatt for hærverk

Ikke alle synes det er like stas at Zlatan Ibrahimovic har kjøpt seg inn i Stockholm-klubben Hammarby. I hjembyen Malmö har det gått ut over statuen av fotballstjernen.

Den har blitt utsatt for hærverk gjentatte ganger siden nyheten ble kjent onsdag morgen.

Ifølge svenske Expressen hadde noen i 13-tiden festet et toalettsete rundt Zlatan-statuen. Senere fikk den ansiktet dekket med en plastpose og skriften «Flyttas omgående til Zöder i Ztockholm», og i 20-tiden onsdag kveld er statuen på ny blitt utsatt for hærverk.

– Vi har blitt varslet om at noen har spraymalt den, sier Jimmy Modin i politiet til den svenske avisen.

Ikke nok med det: ved foten av statuen har det blitt skrevet en rasistisk ytring, ifølge Expressen.

VANDALISERT: Statuen av Zlatan Ibrahimovic i Malmö ser slik ut onsdag kveld.

Også Ibrahimovics eiendom i Stockholm ble natt til torsdag utsatt for hærverk, melder Aftonbladet.

– Det er satt i gang en foreløpig etterforskning. Noen har skriblet og helt ut surströmming. Vi har også tatt beslag i en plakat, sier vakthavende etterforskningsleder Bengt Dahnell til avisen.

