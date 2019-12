JUBLET: Start vant på eget kunstgress. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Start til finale om eliteserieplass etter seier mot KFUM

(Start-KFUM 1–0) Midtstopper Damion Lowe (26) avgjorde mot KFUM Oslo etter 38 minutter. Nå møter Start laget som havner på kvalifiseringsplass i Eliteserien om retten til å spille på Norges øverste nivå.

For mindre enn 10 minutter siden

Motstander blir klar søndag kveld. Finalen utkjempes over to kamper. Det første oppgjøret spilles 7. desember. Returmøtet er fire dager senere.

Dermed har Start muligheten til å rykke opp på første forsøk, etter å ha blitt degradert fra Eliteserien i 2018. Det står både store økonomiske summer, prestisje og følelser på spill – noe som var tydelig på Sør Arena søndag ettermiddag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Etter at dommer Rohit Saggi blåste av oppgjøret, var det herlige jubelscener blant Start-spillerne og trener Joey Hardarson.

SCORET: Her blir Lowe matchvinner for Start. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Isnes sendt på tribunen

For KFUMs del blir det minimum ett år til i Obos-ligaen. Eurosport-ekspert Roger Risholt mener Oslo-laget var for svake på Sørlandet, spesielt i pasningsspillet.

– Jeg er litt skuffet over KFUM i dag. De er vanligvis et ballsikkert lag. Start skal ha æren for at de ikke har vært det her, kommenterte Risholt.

KFUM-trener Jørgen Isnes ble for øvrig vist opp på tribunen fem minutter på overtid, etter en situasjon med Start-innbytter Kevin Kabran.

FRUSTRERT: KFUM-trener Isnes ble sendt på tribunen av dommer Saggi. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Mann med bluss tatt av politiet

I forbindelse med kampen opplyste politiet i Agder på Twitter at de hadde bortvist en person som hadde kommet på kampen med bluss.

«Politiet bistår på stedet i forbindelse med at det har vært fyrt opp bluss på stadion. En person er bortvist etter å ha vært i besittelse av bluss.» skriver politiet.

Det bryr nok Start seg lite om. For de handler alt om muligheten til å spille i Eliteserien. Nå er de bare et dobbeltoppgjør unna å nå målet.

Publisert: 01.12.19 kl. 16:56

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om