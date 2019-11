10 punkter som Mourinho må løse

José Mourinho (56) overtar et Tottenham på 14. plass og uten seier på to måneder. Hvordan skal han få London-klubben tilbake på sporet?

Det er en rekke oppgaver – kall det gjerne problemer – som må løses. En rekke britiske media har satt opp lister over hva han må få orden på. VG har laget 10 punkter – inspirert av blant andre Sky Sports, BBC, Fox Sports og madaboutpl.net.

Han overtar et Tottenham som har hatt sin verste Premier League-start på mer enn et tiår og allerede er 11 poeng bak topp 4.

1. Christian Eriksen

Mourinho må ta en avgjørelse angående dansken. 27-åringen har vært en av de beste spillerne i Spurs, men kontrakten går ut neste sommer og det er ventet at han kommer til å forlate klubben.

Eriksen har startet bare åtte av Spurs’ 17 kamper denne høsten. Sist sesong startet han 30 kamper og en skade holdt ham utenfor i seks av de øvrige åtte.

Mourinho må bestemme seg om han vil satse på et Tottenham uten Eriksen – eller kanskje bygge laget rundt ham og håpe at det er mulig å overtale dansken til å bli?

2. Harry Kane

Mourinho må sørge for at Tottenham-kapteinen er fornøyd. Kane hadde et helt spesielt forhold til Pochettino, som bidro sterkt til at Kane er blitt en verdensklassespiller.

Kane vil gjerne vinne trofeer, og trolig er det lettere for ham å forlate Tottenham nå som Pochettino – som Kane selv beskriver som en «venn» – har forlatt klubben.

3. Vinne supporterne

Ansettelsen av Mourinho har, ikke uventet, fått blandet mottagelse både blant Tottenham-supportere og andre. Det handler selvfølgelig mye om hans væremåte og om han fortsatt er den vinneren som han viste da han tok gull i Premier League i 2005, 2006 og 2015.

En sur og tverr Mourinho uten suksess vil slite. Fansen er vant til Pochettino, som sjelden ga spillerne skylden og som oppførte seg høvelig. Pochettino var elsket.

Det hersker også spenning til hvordan samarbeidet med styreleder Daniel Levy vil bli.

4. Snu trenden

Tottenham har ikke vunnet en ligamatch siden 28. september og ikke en bortekamp i Premier League siden januar. Spurs har aldri kommet skikkelig i gang denne sesongen.

Mourinho må også bestemme seg for hvordan Spurs skal spille. Under Pochettino har de blant annet vært kjent for sitt intense press, og supporterne har også blitt vant til et lag som spiller offensivt.

les også Mourinho inviterer Pochettino: – Kan besøke oss på treningsfeltet

5. Takle dem som vil vekk

Tre av nøkkelspillerne, Eriksen, Toby Alderweireld og Jan Vertonghen har kontrakter som går ut til sommeren. Alle tre har signalisert at de vil vekk, og det samme vil kanskje Kane.

Mourinho er kjent som en beundrer av Alderweireld, som han ville ha til United. Men hva gjør han med disse fire? Og kanskje også Danny Rose. Kontrakten hans går ut i 2021.

6. Få orden bakover

Sist sesong slapp Tottenham inn bare 39 mål i Premier League – det var for eksempel 12 færre enn Arsenal på plassen bak. Men i høst har målene fosset inn – 17 baklengs på 12 ligakamper. Og mot Bayern München i Champions League slapp de inn syv på én kamp.

Mourinho må altså få orden på den bakre rekken – om de skal klatre på tabellen. Han må finne den kombinasjonen som fungerer best sammen.

7. Klare seg med lite

Mourinho er tydeligvis lovt penger til å handle i januar-vinduet, men et Tottenham med gjeld på sin nybygde arena, vil neppe gi ham så mye å kjøpe for som portugiseren er vant til fra sine siste klubber.

Ifølge Sky brukte Mourinho nesten tre ganger så mye – netto – på sine sesonger i United (juni 2016-desember 2018) som Pochettino brukte på hele sin Tottenham-periode (2014–2019).

8. Hvor lenge blir han?

Selv om hver dag blir fortalt at «fotball er ferskvare», så er det forventet at Mourinho vil se på Tottenham som et langsiktig prosjekt.

Han har signert en kontrakt som varer i tre og et halvt år, men han har ikke gjennomført tre sesonger i noen av sine to siste jobber. Og han har aldri hatt fire hele sesonger i noen klubb.

I Tottenham overtar han etter en manager som etterlater seg en stolt arv. Vet han å verdsette det?

9. Vinne trofeer

Det kan sies veldig mye pent om Tottenham under Pochettino, men det ble ingen trofeer under argentineren heller. Det har blitt bare ett trofé de siste 20 årene – ligacupen i 2007/08.

Det kan også sies mye om Mourinho – men vinne trofeer – det kan han!

10. Fortsette sin debut-suksess

Mourinho har tapt bare én gang i sin debutkamp som sjef i en klubb. Det var for Benfica for mer enn 19 år siden. Siden har det blitt fire seier og tre uavgjort:

2001: Uavgjort med U Leiria.

2002: Seier med Porto.

2004: Seier med Chelsea.

2008: Uavgjort med Inter.

2010: Uavgjort med Real Madrid.

2013: Seier med Chelsea.

2016: Seier med Manchester United.

les også Solskjær om Mourinho: – Kanskje bra for meg

VG-tips: Borteseier

West Ham hadde en finfin periode i august og september, men siden har det vært tunge skyer over østkant-klubben. Bare to poeng av 18 siste mulige er sikret, og det har blitt sluppet inn minst to mål i fem av disse seks kampene. I tillegg røk Hammers ut av ligacupen for Oxford United fra tredje nivå (0-4).

Bildet er ikke helmørkt fordi West Ham har tross alt scoret i fire av disse seks nevnte oppgjørene.

Tottenham-forsvaret er slett ikke pottetett med baklengs i fem av seks seneste (liga). Slik kan et Begge Lag Scorer-spill til 1,45 i odds vurderes.

Gjestene har ikke vunnet noen av sine 12 siste PL-bortekamper (0-3-9). Mourinho har en suveren merittliste. Samtidig har en lederstil som tærer på omgivelsene. Portugiseren har gjennom sin rolle som studiokommentator hatt rikelig med tid til å danne seg et inntrykk av Spurs i høst. Spillerne bør være innstilt på å levere fra dag en, og vi tror managerskifte-effekten kan bidra til en borteseier.

Du må spille før kl. 13.25. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 23.11.19 kl. 06:45

