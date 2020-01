NY JOBB: Uwe Rösler, her på benken til Malmö FF. Foto: ATEF SAFADI / EPA

Ekspert før Rösler-debut: – Vist før at han er en fighter

Uwe Rösler (51) er hentet for å redde den «rocka» bundesligaklubben Fortuna Düsseldorf fra nedrykk.

– Det blir tøft for Rösler, men han har jo vist før at han er en fighter, så det er mulig han greier det. Men han har ikke noe sterkt lag på papiret, sier Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer tysk fotball for Viasport.

– Selv om Düsseldorf er en stor by, er ikke Fortuna blant de store klubbene – sammenlignet med de mange naboklubbene, som Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, FC Köln, Borussia Dortmund og Schalke 04, sier Sundet.

Toppklubbene ligger tettere enn hagl i dette området. Fortuna Düsseldorf var på begynnelsen av 2000-tallet helt nede på nivå fire, men har altså klart å komme tilbake.

– Punkrockgruppen «Die Toten Hosen» har vært en viktig støttespiller for klubben. Bandet sponset den gang klubben med over en million euro over to sesonger, og klubben spilte med hodeskallen til bandet på brystet, forteller Eivind Bisgaard Sundet.

«Die Toten Hosen»-vokalisten Campino sammen med Uwe Röslers forgjenger Friedhelm Funkel foran kampen mot Bayern München i november. Bayern er punkrock-gruppas hat-klubb. Foto: LEON KUEGELER / X03731

«Die Toten Hosen» betyr direkte oversatt akkurat det det høres ut som: «De døde buksene». Men navnet har også en dypere mening. «Tote hose» er et uttrykk som kan bety «maktesløs», «kjedelig» eller «det skjer ingenting».

Nå blir det Uwe Röslers jobb å sørge for at det skjer noe på Fortunas hjemmebane Merkur Spiel-Arena, der gamle Rheinstadion tidligere lå. Det var dit Jørn Andersen kom i 1990 etter at han hadde blitt toppscorer i bundesliga for Eintracht Frankfurt.

– Vi må score mer mål, vi må vinne minst seks kamper, sa Rösler da han ble presentert for media av sportssjefen Lutz Pfannenstiel, kjent fra blant annet Bærum, Fløy og Manglerud/Star.

– Alt har gått veldig fort. Jeg ble kontaktet første gang mandag, og tirsdag kveld var det konkret. Jeg har vært trener i 16 år, og mener at jeg har de egenskapene og energien som trengs, sa Uwe Rösler, som startet trenerkarrieren i Lillestrøm og fortsatte i Viking og Molde før han tok skrittet til de britiske øyer. Nå er han «hjemme» i Tyskland og har skrevet kontrakt ut sesongen 2020/21.

Eivind Bisgaard Sundet forteller at Fortuna valgte å satse på de samme spillerne etter at de rykket opp til nivå én. Og i 2018/19 gikk det helt fint med en sterk 10. plass.

– Men så har de prøvd med de samme spillerne enda en sesong, og nå går det ikke like bra.

Fortuna Düsseldorf er helt sist, men med samme poengsum som Paderborn. Det er tre poeng opp til trygg plass, der Mainz ligger.

VG-tips: Begge Lag Scorer

Uwe Rösler står overfor litt av en utfordring i sin nye trenerjobb hos Fortuna Düsseldorf. Men som vi husker det fra trenertiden i Malmö FF og før det hos Lillestrøm så var nettopp hjemmekamper sentralt for Rösler. De skal for enhver pris eies og vinnes! MFF hjemme i 2019-sesongen: 12–2–1.

Positivt er det at Fortuna Düsseldorf har vunnet tre av seks seneste hjemmekamper og scoret i seks av ni hjemmekamper (liga).

Eintracht Frankfurt har vunnet to kamper på rad. Men vi føler oss ikke trygge på at de klarer en tredje strake triumf.

Vi nøyer oss med et oddsspill med kun to utfall. Begge Lag Scorer til 1,45 i singleodds. Spillestopp er lørdag, og Viaplay viser kampen.

Publisert: 31.01.20 kl. 11:52

