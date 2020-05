SKADET: Erling Braut Haaland måtte gå av banen i andre omgang mot Bayern München. Her i duell med Bayerns jevnaldrede kanadiske vidunderbarn Alphonso Davies. Foto: FEDERICO GAMBARINI / POOL / DPA POOL

Avviser sjansespill med Haaland: – Ikke rovdrift

Erling Braut Haaland (19) haltet av banen i toppkampen mot Bayern München. Hans tidligere trener Alf-Ingve Berntsen mener Dortmund-spissens robuste fysikk gjør ham godt rustet for en snarlig retur til fotballbanen.

Gullkampen ble trolig avgjort i Bayern Münchens favør tirsdag kveld. Braut Haalands skade kan skape ytterligere bekymringer for Borussia Dortmund, som også mangler kapteinen Marco Reus.

Før skaden oppsto mente mange av nordmannen ble frarøvet en scoring:

19-åringen har spilt tre kamper på ti dager siden Bundesliga startet opp igjen 16. mai, etter at coronaviruset sørget for at Dortmund ikke hadde spilt en fotballkamp siden 11. mars. Haaland spilte 90 minutter i de to første, selv om Dortmund kontrollerte inn to kpomfortable seire (4–0 og 2–0). Drøyt 70 minutter ut i den tredje måtte han ut.

– Det kan være at han hatt fått mye belastning, men han er godt trent og skal tåle en del, sier Alf-Ingve Berntsen. Han kjenner Haalands fotballfortid bedre enn de fleste.

Berntsen trente Haaland fra seksårsalderen og helt opp til Brynes A-lag. Berntsen mener ikke at Dortmund har drevet et sjansespill med nordmannens helse.

– Jeg tror de måler det meste i Dortmund, og jeg tror ikke de har drevet noen rovdrift på ham. De største klubbene pleier å være forsiktige, sier han og tror Haaland raskt kan være tilbake på fotballbanen.

20 minutter før full tid haltet det norske vidunderbarnet av banen og holdt seg til kneet. Kort tid i forveien kolliderte nordmannen med dommeren, og ifølge Jan Åge Fjørtoft som har snakket med kilder i Dortmund, skal sammenstøtet ha vært årsaken til skaden. Det meldte sunnmøringen i Viasats studio.

Dette er 19-åringens første skade siden overgangen fra Red Bull Salzburg i januar. Dortmund har foreløpig ikke sagt noe om skadens alvorlighetsgrad. Spissens skadehistorikk gir imidlertid håp om at avbrekket vil være kortvarig.

– Han har ikke hatt mange skader gjennom årene. Han vokste mye i en periode, men da trente han forsiktig. Han har hatt noen små avbrekk, men aldri vært ute lenge, forteller Berntsen.

Spesielt etter overgangen til Molde i 2017 utviklet Haalands fysikk seg i et voldsomt tempo. Bare på ett år vokste han 20 centimeter og klubben var nøye med å matche unggutten forsiktig.

Haalands skadehistorikk Molde 2018: 30. oktober – 19. november: Leddbåndsskade Red Bull Salzburg 2019: 24. september – 29. september: Sykdom

4. oktober – 18. oktober: Hofteskade

14. november – 24. november: Kneskade

13. desember – 15. desember: Skade i magemuskulaturen Vis mer

– Trenger mer restitusjon

Haaland strekker seg 1,94 meter over bakken og veier nesten 90 kilo. Spissen har et enormt fysisk nærvær på banen, men høyden og musklene kan også gjøre spilleren mer utsatt.

– Han har en stor kropp som krever mye energi og bruker mer krefter. Han er stor og rask, og trenger mer tid på restitusjon enn en tregere spiller. Men han er veldig godt trent fysisk og på kapasitet, mener Berntsen.

VG har tidligere snakket med idrettslege Lars Engebretsen om Haalands fysiske utvikling, og faren mye trening og kamper kan ha for ham.

– Jeg tviler ikke på at de har kontroll på det. Men det største ansvaret ligger hos spilleren selv. Den tekniske treningen er jo den samme, forskjellen er spurtene, at han skal hoppe høyere, bli kjappere på 20 meter, på fem-ti meter. Det er en annen type og mer krevende trening. Men han har jo greid det bra i mange år, og det virker som han har fornuftige folk rundt seg, sa Engebretsen før jul.

Erling Braut Haaland vokste opp og spilte fotball på Bryne. I Jærhallen rett ved Bryne stadion ble han trent av Alf-Ingve Berntsen (54) i ti år. Foto: Tommy Ellingsen

Roser Haaland

Allerede førstkommende søndag skal Dortmund i aksjon igjen. Da venter bortekamp mot Paderborn. Hvorvidt Haaland blir å se på banen da, er foreløpig usikkert. Berntsen er sikker på at det var tungt for ham å måtte gå av banen mot Bayern, og at tapet gjør vondt.

– Han er ikke fornøyd med dette, for han er ikke glad i å tape. Det er egentlig en forutsetning at han ikke er det. Nå skal det mye til for at de tar gullet, sier Haalands tidligere trener om tittelkampen i Bundesliga. Bayern München ligger syv poeng foran Dortmund etter tirsdagens toppoppgjør.

Gull eller ikke – Berntsen er imponert over hva hans tidligere elev har fått til i Bundesliga så langt, også mot Bayern.

– Folk glemmer at han bare er 19 år gammel. Han var ikke helt på hugget forrige kamp (mot Wolfsburg), men jeg synes han gjorde mye bra mot Bayern og han burde hatt en straffe. Han er en trussel og du ser at Bayern har respekt for ham.

Publisert: 27.05.20 kl. 00:30

