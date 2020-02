STÅR FORAN AVGJØRENDE VALG: Rosenborgs prestasjoner har variert på banen det siste året. Nå skal klubbens fremtid i styrerommet avgjøres. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Reagerer på at sponsor kan få makt i Rosenborg: – Betenkelig

Eksperter på idrettsjus og ledelse reagerer på at Ståle Gjersvold kan bli styreleder i Rosenborg, samtidig som han er toppsjef i en av klubbens store sponsorer.

Det er ventet en tøff maktkamp på årsmøtet til Rosenborg torsdag.

Sittende styreleder og eiendomsmilliardær Ivar Koteng er ikke innstilt som valgkomiteens kandidat til vervet, men skal likevel kjempe for å beholde posisjonen.

På årsmøtet kan valgkomiteens kandidat Ståle Gjersvold, som er konsernsjef i Trønderenergi, bli ny styreleder i klubben. Selskapet han leder er også en av RBKs sponsorer.

– Som styreleder påvirker du prioriteringene i klubben. Du sier ja til noe og nei til noe annet. Da er lederjobben i Trønderenergi en dobbeltrolle. Det er betenkelig at man som sponsor får slik innflytelse. Det kan skremme bort andre sponsorer, sier BI-professor Petter Gottschalk til VG.

Denne vurderingen stiller idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner seg bak. Han mener rollene fremstår betenkelig.

– Det vil jeg definitivt si det er, sier Kjenner, som påpeker det ikke er nok at konsernsjefen overlater sponsoravtalen til styret i selskapet.

Han mener det blir en tolkning av NIFs lov 2.7, som omhandler valgbarhet og økonomiske særinteresser, om Gjersvold egentlig er valgbar før årsmøtet. Han mener sponsoravtalens utforming kan spille inn.

STYRELEDERKANDIDAT: Ståle Gjersvold. Foto: Pressebilde Trønderenergi

– Jeg holder kurs for idrettskretser og det er overraskende at kunnskapen om regelverket i så godt som alle idrettslag er dårlig. Det er skuffende, mener Kjenner og presiserer at dette er en generell vurdering av Idretts-Norge.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug ser ikke på rollene til Gjersvold som et problem for Rosenborg. Hun understreker at habiliteten hans er vurdert og mener at Trønderenergi håndterer dette profesjonelt.

– Jeg vil ikke kommentere det utover det at valgkomiteen har gjort sin innstilling. Det er ikke tvil om at vi har ryddige avtaler i forhold til sponsoravtaler, sier Dyrhaug til VG.

Det har vært temperatur i Rosenborg i lang tid:

Kjenner var selv advokat for Sponsor Service som var tungt inne i norsk idrett på 80- og 90-tallet.

– Jeg følte aldri at sponsorer den gangen ville inn i styre og stell, sier Kjenner.

Han påpeker at en styreleder har siste ordet i mange saker og kan ta visse avgjørelser også for det sportslige.

Det er flere koblinger til samarbeidspartnere i klubben. Sittende styreleder Ivar Koteng er gjennom sitt selskap en mindre partner med klubben. Styret til Rosenborg har gått inn for at Trondheims-Ørn blir RBKs kvinnelag fremover. Stadionet til fotballklubben, som nå heter Koteng Arena, har styrelederen kjøpt navnet til.

Bård Benum er innstilt som ny leder av valgkomiteen, gjennom innstilling fra Kotengs styre. Han har hatt et langvarig engasjement som styremedlem i RBK. Han er også styremedlem i både Trønderenergi og Sparebank 1 SMN, begge sponsorer til Rosenborg.

Nestleder i styret Leif Inge Nordhammer er også tidligere konsernsjef i Salmar, en av klubbens sponsorer.

STYRELEDER: Ivar Koteng. Foto: Bjørn S. Delebekk

Styret i Trønderenergi har enstemmig vedtatt at de kan være sponsor i RBK også dersom Gjersvold blir styreleder. Det opplyser selskapets kommunikasjonsdirektør, Stig Tore Laugen.

Styrelederkandidat Ståle Gjersvold sier til VG at han har diskutert rollene med både valgkomiteen og administrasjonen i Rosenborg – og med styret til Trønderenergi.

Han viser til at klubben også tidligere har hatt styreleder som har vært sponsor. Han sier det er styreleder som signerer en eventuell avtale med Rosenborg og han ikke personlig vil være del av forhandlingene eller prosessen.

– Har du sett på det som problematisk selv å stille som styrelederkandidat med de to rollene det innebærer?

– Jeg har tatt det opp med RBK og det er håndtert i styret i Trønderenergi. Slik at dette er løftet bort fra mine skuldre. Det er det viktigste vi har gjort. Så det er ikke en sak jeg er ansvarlig for. Det er den ene delen av det. Det andre er at vårt sponsorengasjement håndteres helt uavhengig av styrelederrollene. Jeg mener det er håndtert ryddig og at Rosenborg har håndtert det ryddig, sier Gjersvold til VG.

Selskapet han leder har en bransjeeklusiv avtale innen energisektoren med RBK og Gjersvold tror ikke andre sponsorer vil problematisere dette.

Klubbens hovedsponsor Sparebank 1 SMN ønsker ikke ha en mening om kandidater før årsmøtet.

– Vi kjenner godt situasjonen rundt Rosenborg. Vi har tillit til at medlemmene gjør et riktig valg torsdag ettermiddag. Vi har tiltro til at organisasjonsdemokratiet også fungerer denne gangen. Vi har ikke mening om ulike kandidater som sådan, sier Hans Tronstad, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SMN.

Gjersvold sier det blir opp til valgkomiteen og styret i Trønderenergi om det er en konsekvens som får betydning at Bård Benum er blitt innstilt som valgkomitéleder, samtidig som han er styremedlem i selskapet Gjersvold leder.

– Personlig vil jeg si det er mer problematisk. Fordi ved neste korsvei vil han kunne oppfattes som inhabil i forhold til meg, uten å kommentere det mer. Det handler mer om faren for å bli oppfattet som at han innstiller meg i en rolle i Rosenborg og at det er noe kompisgreier, sier Gjersvold.

GA STØTTE: Trenerlegenden Nils Arne Eggen har gitt sin støtte til Ivar Koteng (t.h) i maktkampen i RBK. Foto: Bjørn S. Delebekk

Benum skriver i en sms til VG:

– Prosessen har vært slik at dagens valgkomité har innstilt meg til medlem i valgkomiteen. De har også innstilt Ståle. De er klar over at jeg nylig gikk inn i styret i Trønderenergi og jeg tenker at det at jeg har lang styre- og ledererfaring, og er vant til å håndtere problemstillinger med integritet, bidro til at de innstilte meg. På årsmøtet velges først styreleder og da har jo årsmøtet full anledning til å vurdere dette, avhengig av utfall. En fremtidig innstilling av styreleder vil jo uansett fremmes av en samlet valgkomité, ikke lederen alene.

Publisert: 13.02.20 kl. 12:35

