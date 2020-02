BVB-JUBEL: Fra v.: Emre Can, Manuel Akanji, Jadon Sancho, Erling Braut Haaland, Giovanni Reyna og Axel Witsel feirer mål mot Bayer Leverkusen – før det ble annullert. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Ekspert mener Haaland-kollegaen var for dårlig for Liverpool

Emre Can (26) er nå lagkamerat med Erling Braut Haaland (19) i Borussia Dortmund – på lån fra Juventus. Han var ikke god nok for Liverpool, mener ekspert.

Det er den tidligere Liverpool- og Real Sociedad-spilleren John Aldridge som skriver dette i sin spalte for Liverpool Echo.

Tyskeren forlot Anfield sommeren 2018 da de ikke ble enige om ny kontrakt. Can gikk til Juventus på free transfer. Etter at han spilte mye i sin første sesong i Juventus, gikk det atskillig tyngre i høst, da manager Maurizio Sarri vraket Can fra sin Champions League-tropp for gruppespillet.

På den siste dagen av det siste overgangsvinduet ble det kjent at Emre Can skal spille for Borussia Dortmund i vår – og den tyske klubben har også sikret seg en opsjon på kjøp av midtbanespilleren.

Can viste litt av hva han kan være god for i første kamp mot Bayer Leverkusen:

Aldridge drar en bokse-parallell når han skal beskrive Can i Liverpool:

– For å være ærlig, så har jeg alltid følt at han bokset over sin vektklasse i Liverpool. Han trodde han kunne bli bedre ved å gå, men det har ikke fungert for ham i Juventus. Han scoret et fint mål for Borussia Dortmund i helgen, men faktum er at han måtte dra tilbake til Tyskland for å prøve og redde karrieren, det sier mye og er en advarsel til andre at du forlater Liverpool på egen risiko.

Aldridges kommentar har blitt heftig debattert i sosiale medier de siste dagene.

Can har tidligere vunnet Champions League med Bayern München (2012/13) og tapt finalen med Liverpool (2017/18).

– Det ble sagt tidligere at om du forlot Liverpool, så gikk det bare én vei, og det var nedover. Dette er det spillere som oppdager igjen nå, sier John Aldridge, som også mener at Liverpool ikke trenger å hente tilbake Philippe Coutinho, som nå tilhører Barcelona, på utlån til Bayern München.

