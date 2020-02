HAR FUNGERT BRA SAMMEN: Erling Braut Haaland må klare seg uten tilrettelegger Julian Brandt fremover. Foto: LEON KUEGELER

Ny Dortmund-stjerne skadet: – En enorm smell

DÜSSELDORF (VG) Borussia Dortmunds uhyre viktige midtbanespiller Julian Brandt (23) går trolig glipp av Champions League-møtet med Paris Saint-Germain om en drøy uke.

For mindre enn 10 minutter siden

Fra før er kaptein Marco Reus ute med strekk. Brandt ble truffet av en hard takling av Bayer Leverkusen-kaptein Lars Bender bare et drøyt minutt ut i lørdagens 4–3-kamp på BayArena.

På TV-bildene kunne man se Dortmund-stjernen få en enda styggere vridning på ankelen. Brandt fullførte første omgang, men kom aldri ut på banen til den andre.

Søndag ettermiddag opplyser klubben at episoden førte til et avrevet leddbånd. Dortmund bekrefter samtidig at Brandt mister fredagens Bundesliga-kamp mot Eintracht Frankfurt. Ifølge Bild er 23-åringen trolig ute i minst fire uker.

SKADET: Brandt fullførte første omgang etter skaden mot Bayer Leverkusen. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Han er nøkkelen

VG skrev nylig om at Dortmund går inn i en skjebnemåned med seks kamper som kan avgjøre sesongen. Det inkluderer de to matchene i 8-delsfinalen i Champions League mot PSG.

Tre av Dortmunds øverste ledere var allerede bekymret over de defensive problemene. Med Marco Reus strekkskadet, noe som holder kapteinen ute i rundt fire uker til, er Brandt-beskjeden ekstra tung å få.

– Han er utrolig viktig for Dortmund. Brandt er et bindeledd mellom forsvaret og angrepet. Han er nøkkelen i det oppbyggende spillet. Å miste ham og Reus, er en enorm smell for Dortmund, sier Sebastian Wessling til VG.

Han følger Dortmund som reporter for Funke Sport.

SKADET: Brandt haltet gjennom pressesonen på BayArena lørdag kveld. Foto: Joachim Baardsen, VG

Tilrettelegger

Reus og Brandt har vært to av Erling Braut Haalands viktigste lagkamerater etter overgangen fra Red Bull Salzburg. Begge har bidratt med flere målgivende til nordmannen.

Brandt har blant annet uttalt at han har følt at han kan finne Haaland enkelt på grunn av nordmannens løp i og rundt motstanderens 16 meter.

Nå må Haaland og resten av Dortmund-laget klare seg uten de to nøkkelspilleren fremover.

Publisert: 09.02.20 kl. 15:56

