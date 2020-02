MORGEN-FEIRING: Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, får servert kake av Kristine Solem (i midten) og Greta Steggavik. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Seierherren Koteng før ny periode: – Jeg må skjerpe meg ...

TRONDHEIM (VG) Ivar Koteng (60) innrømmer at han trolig hadde tapt kampen om formannsvervet uten støtten fra Rosenborg-høvding Nils Arne Eggen. Og i dette intervjuet sier Koteng også at han neppe sitter i mer enn to år til.

Og han er like klar på at han ikke hadde stilt som motkandidat – hvis motstanderen hadde vært Karen Espelund, ikke Ståle Gjersvold.

– Jeg hadde heller ikke hatt en sjanse mot Karen Espelund (topp i UEFA gjennom mange år), sier en ærlig Koteng under morgenmøtet med VG.

Han er og blir en morgenfugl, og smilende og opplagt møter han VG på kontoret sitt i Skippergata i Trondheim klokken 08.50 fredag morgen.

Koteng forteller at det ikke ble mye tid til å nyte seieren, ettersom årsmøtet strakte seg til langt over midnatt torsdag. Ikke ble han overrasket over noe av det som skjedde heller. Men under intervjuet med VG fredag, ble RBKs styreleder Ivar Koteng satt ut.

For plutselig gikk døren opp – og inn kom to smilende kvinner, med kake.

– Gratulerer med seieren, Ivar, sa Kristine Solem og Greta Steggavik – og ga Koteng et smil med på veien ut mens sjokoladekaken ble hos Rosenborgs styreleder.

Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Så over kaffe og kaker svarte Koteng villig vekk, og gjorde noen innrømmelser.

– Hva syns du om det VGs kommentator mente etter årsmøtet?

– Det har jeg ikke lest, så det kan jeg ikke kommentere. Men aviskommentatorene mener mye. Det er ikke alltid de har satt seg inn i saker og ting.

– Han mener at åtte år er lenge nok, at det burde være en tidsbegrensning på slike verv, litt som for presidenten i USA ...?

– Det kan hende er et poeng, ja.

– Mange vil mene at når valgkomiteen ikke får gjennomslag for ny leder denne gangen, så våger ingen å utfordre deg igjen. Hva mener du om det?

– Det blir jo ikke sånn. Jeg er valgt for to år. Og jeg ser ikke for meg at jeg blir sittende for evig og alltid som styreleder i Rosenborg.

– Mener du at to år til er nok, eller?

– Ja, jeg tror nok det. To år til høres nok ut.

– Skjønner du argumentet til kritikerne, om at du allerede har sittet lenge nok?

– Jeg skjønner at det at jeg har sittet lenge i sjefsstolen kan være et argument mot gjenvalg, ja. Du blir i overkant selvopptatt i en slik rolle. Og perspektivet utover egen nesetipp forsvinner fort.

– Hvorfor ville du gå på en ny periode?

– Jeg fikk utrolig mange henvendelser, og jeg følte at jeg hadde veldig mange i ryggen. Det gjorde at jeg vurderte å ta opp kampen.

– Hvor mye påvirket det beslutningen din at Nils Arne Eggen støttet deg?

– Det la jeg betydelig vekt på. Nils Arne sier utrolig mye fornuftig. Og jeg tror ikke jeg hadde vunnet denne kampen uten ham.

– Hadde du vunnet mot Karen Espelund, tror du?

– Da hadde jeg ikke stilt som motkandidat. Jeg ville ikke hatt en sjanse mot henne, svarer Koteng.

Det var et møte med Nils Arne Eggen som ble avgjørende. Da bestemte Koteng seg for å ta opp kampen mot Ståle Gjersvold.

– Når du nå står der som fortsatt leder av Rosenborg: Hva ønsker du å gjøre med klubben?

– Først og fremst er det mentalt, det å gå på en ny periode. Du må forsere noe, dynamikken i gruppen må tilbake, og den må endres. Jeg må bruke de nye medlemmene av styret aktivt, for å få inn en ny dynamikk for både daglig leder og meg. 2. mars har vi det første styremøtet etter årsmøtet. Da må vi bli godt kjent med hverandre, vi som skal jobbe sammen de to neste årene.















ANKOMSTEN: Nils Arne Eggen på vei inn til årsmøtet sammen med Bjørn Rønning.

– Vil du forandre deg som leder i denne perioden, er det et poeng?

– Jeg må skjerpe meg. Når jeg ser hvor mange av medlemmene som ikke ønsket meg med som leder, tross at jeg vant valget, så forteller det at jeg må gjøre en bedre jobb. Men jeg er jo den jeg er. Kroppsspråket og personligheten er jo den samme. Jeg kan ikke endre den, det blir unaturlig. Jeg er jo åpen, selv om jeg har fått kritikk for det motsatte.

– Ser du nå at rettssaken mot Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun var en katastrofe for deg – i medlemmenes øyne?

– Ingen ønsket en rettssak. Men inngangen vår til selve rettssaken ble veldig feil. Vi gjorde feilvalg. Den saken skulle aldri havnet i retten, det tar jeg kritikk på. Det er sammensatt dette, men skepsisen til oss i styret ble styrket ved rettssaken. Vi tapte tilskuere på Lerkendal på grunn av behandlingen av Kåre Ingebrigtsen.

– Hvordan skal dere få endret dette synet?

– Ved å vinne fotballkamper og spille god fotball. Da senker roen seg igjen. Men vi gjøre jobben vår, og vi må gjøre den bedre enn tidligere.

– Overrasket det deg hvordan supporterne reagerte, blant annet ved å holde seg borte fra Lerkendal?

– Ja, det overrasker meg litt, det at blodtørstigheten er så stor blant, normalt sett, joviale trøndere. Jeg hadde jo støttet laget – uansett. Men jeg er kanskje en komplett idiot som ikke skjønner hvorfor det ikke var viktigere enn noen gang at supporterne støttet laget.

– Har du invitert supporterne til et møte, kanskje det kunne vært lurt?

– Jeg har invitert dem. Men da blir det musestille, svarer Ivar Koteng.

Han er glad det er god stemning for kvinnefotball i Rosenborg, at årsmøtet godkjente samarbeidet med Trondheims Ørn, som fra nå av skal hete Rosenborg BK Kvinner.

– Jeg er rørt over den store andelen av medlemmer som ønsket dette velkommen i klubben, virkelig.

– Kunne dere ikke bare overtatt klubben?

– Nei. Da hadde vi «drept» dem (Ørn) på sekundet, hvis vi hadde slukt dem. Nå samarbeider vi, og på sikt skal vi bli én klubb, det er planen. Men vi kan ikke ødelegge Ørn heller. Samtidig er jeg ganske sikker på at mange jenter i området har lyst til å spille for Rosenborg. Vi blir fort den klubben i Norge som integrerer flest jenter, tror Ivar Koteng.

– Blir du like synlig som du har vært i tiden som kommer?

– Det håper jeg det skal bli mindre behov for, nå som vi har fått på plass Micke (Dorsin, sportslig leder) og fått ro i organisasjonen. Nå handler det om å få mer ut av akademiet – og å vinne fotballkamper med A-laget. Akademiet vårt skal bli det beste, og det skal være et viktig redskap for klubben i fremtiden. Vi er ikke best der nå, men vi skal bli det.

– Hadde du meldte deg helt ut hvis du ikke ble gjenvalgt?

– Nei, jeg hadde allerede sagt fra at jeg ville tilby min kunnskap, hvis de trengte den, om jeg tapte, sier Ivar Koteng – og legger til, før VG sier takk for timen:

– Jeg har allerede kjøpt årskort for 2020. Det gjorde jeg før valget ...

Publisert: 14.02.20 kl. 12:29

