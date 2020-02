TRENGER STØTTE: Pelé (79) klarer ikke lenger å gå for egen maskin. Dette bildet er tatt ved flyplassen Guarulhos utenfor Sao Paulo i april i fjor. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Sønnen om Pelé: – Han er ganske skjør

Den brasilianske fotballegenden Pelé (79) er deprimert på grunn av dårlig helse, ifølge sønnen Edinho.

– Han var kongen, han var alltid en person som ruvet, og nå kan han ikke gå skikkelig, uttaler blant annet Pelés sønn Edinho til TV-kanalen og nettstedet Globo i Brasil.

Han tilføyer at faren – av mange ansett som tidenes største fotballspiller – kjenner seg flau, og at han ikke ønsker å bli sett eller gjøre noe som innebærer at han må forlate sin bopel.

Pelé, som vant tre verdensmesterskap med Brasil (1958, 1962 og 1970), blir 80 år i oktober. Han har hatt problemer med hoftene i mange år og har fått operert inn en kunstig hofte. Han trenger gåstol eller rullestol for å kunne «gå».

– Han er ganske skjør. Han fikk satt inn en kunstig hofte og har ikke vært gjennom en nødvendig eller optimal rehabilitering. Så han har problemer med å bevege seg og det har medført en slags depresjon, sier Edinho – selv tidligere fotballkeeper – til TV Globo.

Sønnen forteller også at han har vært gjennom en krangel med faren fordi han ikke har vært villig til å la seg behandle med nødvendig fysioterapi etter hofteoperasjonen.

For fire år siden, umiddelbart etter å ha fått ny hofte, meldte Pelé avbud til åpningsseremonien av OL i Rio de Janeiro. Da mente mediene i Brasil å vite at han skulle ha tent OL-ilden på hjemmebane.

Det er i år 50 år siden Pelé vant sin tredje VM-tittel i Mexico i 1970, for et lag som av mange regnes som det beste gjennom alle tider - med blant andre Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gérson, Carlos Alberto Torres og Tostão.

Han spilte 92 landskamper fra 1957 til 1971. I løpet av totalt 1363 kamper scoret han 1281 mål.

Publisert: 11.02.20 kl. 17:27

