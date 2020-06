ALENE: Vegard Hansen sitter igjen «alene» i Mjøndalen etter at kompisen Kenneth Karlsen valgte å si opp jobben som daglig leder i fjor høst. Foto: Jan Kåre Ness

MIF-Hansen om å klare seg uten makkeren: – Veldig trist

MJØNDALEN (VG) For første gang siden 2005 må Vegard Hansen (50) forberede en fotball-sesong uten kompisen Kenneth Karlsen (46). Sammen satte de «nye Mjøndalen» på kartet ved hjelp av knallhard jobbing – og en porsjon galskap.

Nå nettopp

Merk: Dette intervjuet ble gjort før Eliteserien ble utsatt.

Nå sitter Hansen igjen alene.

– Uvant. Men vi må klare det også, sier Vegard Hansen, der vi sitter på kontoret hans på stadion som neppe hadde stått der uten Kenneth Karlsens tilstedeværelse i Mjøndalen IF.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

De to veldig ulike fotball-lederne bygde Mjøndalen fra en breddeklubb i 3. divisjon i 2006 og til det som i dag er en velfungerende og økonomisk trygg Eliteserie-klubb i 2020.

Karlsen tenkte langsiktig, Hansen kortsiktig. Karlsen tenkte stadion og strategi, Hansen tenkte lag og opprykk. De utfylte hverandre, de var kompisene som bestemte seg for å prøve å få en klubb som lå nede - opp og fram.

Tilfeldig

Det var litt tilfeldig at det ble Mjøndalen. Men sammen ble de en suksess-historie, og et bevis på at alt er mulig hvis du vil nok og gjør ting riktig i norsk fotball.

Har du registrert ditt Fantasy-lag? Gjør det her.

Nå sitter altså Vegard Hansen igjen alene. Men han så det komme, over en periode.

– Kenneth hadde veldig mye å gjøre. Jeg så at han var sliten. Han signaliserte tidlig i fjor at han ville gi seg. Jeg ba ham om å ta en ferie, en pause, for å se om det ville hjelpe. Men det hjalp ikke. Det var tomt. Og da tok han avgjørelsen. Selvsagt veldig trist, men jeg forstår ham. Han har hatt enorme arbeidsmengder, og han har familie som trenger ham. Den kombinasjonen er ikke enkel, og jeg respekterer selvsagt Kenneth for den avgjørelsen han tok.

– Men det er uvant at han ikke er her mer, sier Vegard Hansen ærlig.

Kenneth Karlsen selv sier at det lå lite dramatikk bak hans Mjøndalen-avskjed.

– Man blir vel alltid sliten i en sånn type jobb, men for meg var dette en lenger prossess enn bare fjoråret. Jeg hadde levd 14–15 år i det «trøkket» og fikk et ønske om å ha større eierskap til egen hverdag og styre den selv, sier Karlsen på telefon til VG.

Han tilføyer at han mener tidspunktet for hans avskjed var riktig både for ham og klubben. Det nye stadionanlegget var endelig ferdigstilt, et prosjekt han sier han gjerne ville være med å fullføre.

– Jeg er tilhenger av kontinuitet i fotballklubber, men av og til går det en grense. Det kan være bra med fornyelse og andre tanker i en slik stilling som jeg hadde i Mjøndalen. Det er en ganske viktig stilling som er noe mer enn å være leder for et fotballag – du har nesten litt ansvar for hele bygdas identitet, sier 46-åringen.

– Det er ikke sikkert man bør være det altfor lenge. Det kan være bra med nye ledere innimellom.

Fortsatt Obos

Hansen har trent Mjøndalen siden 2006, med flere opprykk enn nedrykk, og han akter ikke å gi seg. Tvert imot, Vegard Hansen er mer motivert enn noen gang. Det er svært uvanlig at en fotballtrener er så lenge i samme klubb.

Målet er at Mjøndalen skal klare å bli en etablert Eliteserie-klubb, noe den fortsatt ikke er, ifølge Hansen.

– Nei, Mjøndalen er fortsatt en Obos-klubb. Men vi nærmer oss, sier Vegard Hansen. Klubben overlevde i 2019, men kun med én fattig scoring. Og Vegard Hansen vet hvor tøff denne ligaen er.

VG-LUPEN: Slik tror VGs eksperter det går med Mjøndalen i 2020-sesongen.

– Mjøndalen må bli 10 prosent bedre denne sesongen for å klare å ta like mange poeng i 2020 som vi gjorde i 2019. Det er erkjennelsen jeg gjør meg. Og skal vi ta fem poeng til, sånn at vi fint holder oss, så må vi bli enda 10 prosent bedre, sier Vegard Hansen.

Han vet at Mjøndalen ikke kan konkurrere om de beste spillerne. Det har ikke klubben råd til. Samtidig vet han at Mjøndalen er blitt en attraktiv klubb.

– Vi må finne typene som kan løfte klubben, de som ønsker å trene mye, som har en spiss-kompetanse i spillet sitt, og som skjønner at det å gå i dueller er en viktig del av dagens fotball. Og vi er på vei. Denne sesongen skal vi presse høyere og målet er også at vi skal ha ballen mer i kampene.

– Jeg gleder meg til sesongen, selv om det blir uten Kenneth Karlsen ved min side, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Og Karlsen gleder seg til å se bruntrøyene fra sidelinjen.

– Jeg ønsker dem all lykke til i sesongstarten. Det er en klubb jeg mener er godt rustet for sesongen og som har kommet seg ut av en trøblete coronatid på en god måte. Jeg tror de har alle forutsetninger for å gjøre det bra, sier Karlsen.

Publisert: 15.06.20 kl. 23:01

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Mer om Eliteserien Mjøndalen IF

Fra andre aviser